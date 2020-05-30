Güney Kore merkezli teknoloji firması, yeni nesil Galaxy Note ailesini tanıtmak için artık gün sayıyor. Tanıtıma artık sayılı günler kalmışken Samsung imzalı yeni amiral gemilerinden daha bütçe dostu olan Galaxy Note20 modelinin batarya değeri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note20+’ın 4.500 mAh’lik büyük bir bataryayla geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor ancak daha uygun fiyatlı Galaxy Note20’ye ne olacağı hâlâ bilinmiyor. Geçtiğimiz nisan ayında Galaxy Club üzerinden paylaşılan bir rapor, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note20’de yer alması beklenen batarya değerini ortaya çıkarmıştı.

Paylaşılan raporda, Galaxy Note20’nin selefine kıyasla 500 mAh değerinde artışla birlikte 4.000 mAh’lik bir bataryayla geleceği iddia ediliyordu. Henüz bu iddiaların üzerinden çok bir vakit geçmemesine rağmen şimdi de Galaxy Note20’nin 4.000 mAh değil, 4.300 mAh’lik bir batarya kapasitesiyle birlikte satışa sunulacağı iddia edildi.

Samsung Galaxy Note20, 4.300 mAh’lik bir bataryayla gelebilir:

SamMobile tarafından 3C sertifika veritabanında fark edilen detaylar, Note20’nin Çin versiyonunda kullanılacak bataryanın EB-BN980ABY model numarasına sahip olacağını ve bu bataryanın 4.300 mAh büyüklüğünde olacağını söylüyor. Bu da Note20’nin daha önce iddia edilenlerden biraz daha büyük bir bataryayla geleceği anlamına geliyor.

Samsung’un Galaxy Note20 serisi hakkında daha önceleri de bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bu noktada şimdiye dek bilinenlere göre her iki cihaz da pazara bağlı olmakla birlikte 120 Hz Super AMOLED Infinity-O ekranlar, klasik S Pen desteği ve 16 GB RAM gibi donanım özellikleriyle birlikte müşterilerin karşısına çıkacak.

Tüm bunlara ek olarak önümüzdeki ağustos ayı içerisinde tanıtılması beklenen akıllı telefonların, yine pazara bağlı olmak koşuluyla Exynox 992 veya Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirileceğini ve en az 25 W kablolu hızlı şarjı destekleyeceğini söyleyebiliriz. Cihazlarda ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerinin yer almasına da kesin gözüyle bakılıyor ancak bu soruların cevaplarını almak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.