Samsung'un giriş seviyesi telefon modellerinden olan Galaxy M31 ailesine, 8 GB RAM'li yeni bir üye katıldı. RAM konfigürasyonu dışında herhangi bir tasarım değişikliği bulunmayan bu cihaz, Hindistan'da satışa çıkarılmış durumda

Samsung, giriş seviyesi Galaxy M serisi telefonlarıyla, sınıfında en çok satan olmayı başarıyor. Başarısının devamını isteyen Samsung, bünyesine yeni cihazlar ekleyerek yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, M31s ve M51 modellerini geliştirilmekte olan şirket, M31’in üst düzey bir versiyonunu duyurdu.

Yakında duyurulacak olan Galaxy M31s ve Galaxy M51’den önce Samung, Galaxy M31’in 8 GB RAM’li versiyonunu Hindistan’da satışa sundu. RAM kapasitesi dışında diğer özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy M31’in 8 GB modeli tanıtıldı

Tasarım olarak önceki tanıtılan modelinden farkı olmayan bu yeni versiyon, 64 MP ana kamera, AMOLED ekran ve 6.000 mAh bataryayla birlikte kullanıcılara sunuluyor. 6,4 inç FHD+ Süper AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy M31, Infinity-U adı verilen çentiğine 32 MP çözünürlüğündeki ön kamera gömülmüş durumda.

Telefon Exynos 9611 SoC işlemcisinden güç alırken, 6.000 mAh bataryasının 18 W hızlı şarj teknolojisi ile şarj olduğunu belirtelim. Android’in yeni sürümü olan Android 10 ile birlikte gelen cihaz One UI 2.0 arayüzünü bünyesinde barındırıyor.

Telefonun arka tarafına baktığımızda bizi 4 kameralı bir kurulum karşılıyor. 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5 MP makro sensör, 5 MP derinlik sensörü ve 8 MP ultra geniş açılı lens konuşlandırılmış durumda. Hem ön hem de arkasının 4K video kaydı yapabildiği bu yetenekli kameralara, süper ağır çekim ve hiper hızlandırılmış video gibi özellikler eşlik ediyor.

Yeni Galaxy m31 teknik özellikleri

6,4 inç, 19,5:9, FHD+ Super AMOLED ekran

Exynos 9611 işlemci

8 GB RAM

64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro lens, 5 MP derinlik sensörü

2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı

512G B'a kadar artırılabilir harici depolama alanı

6.000 mAh kapasiteli batarya, 18 W hızlı şarj desteği

Android 10 tabanlı Samsung One UI 2

Yeni Galaxy M31 fiyatı

Samsung Galaxy M31’in 6 GB versiyonunun resmi fiyatı 3.199 TL. Hindistanda duyurulan 8GB modelinin 64GB depolama alanına sahip cihazın fiyatı 16.999 hint rupisi, 128 GB depolamaya sahip olan cihazın fiyatı ise 17,999 hin rupisi olarak açıklandı. Güncel kur ile 64 GB modelin, Türkiye fiyatının vergiler hariç 1625 TL olacağını ekleyelim.