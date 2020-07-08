Samsung, Galaxy Note 20'nin Tanıtım Tarihini Açıkladı

Samsung, başta Galaxy Note 20 ailesi, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Watch 3 olmak üzere pek çok ürününün tanıtılacağı etkinliğin tarihini açıkladı. Ayrıca yeni Galaxy Unpacked etkinliği yalnızca çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Samsung, Galaxy Note 20 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmezken cihazları ilk kez resmi olarak göreceğimiz bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung tarafından yayınlanan ilk tanıtım videosuna göre Galaxy Unpacked etkinliği, 5 Ağustos 17:00’de çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarını ve ekosistem ürünlerini gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğini genellikle New York’ta gerçekleştiriyor. Ancak COVID-19 salgını, tüm etkinlikler gibi yeni Galaxy Unpacked etkinliğini de etkiledi ve bu nedenle Samsung’un en yeni amiral gemileri ile yalnızca Samsung Global Newsroom, Samsung.com ve YouTube üzerinden çevrimiçi olarak tanışacağız.

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği için paylaştığı videoya baktığımızda Mistik Bronz adında son derece şık bir renge sahip S-Pen görülüyor. Aslında bakacak olursak aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi Samsung Galaxy Note 20’nin böyle bir renk seçeneğine sahip olacağı çok önceden bildirilmişti.

5 Ağustos’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

Aslına bakacak olursak Samsung’un bir sonraki lansmanının 5 Ağustos’ta gerçekleştirileceği şirkete yakın kaynaklar tarafından bir süredir dillendiriliyordu ve bu nedenle çevrimiçi olarak gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkacak ürünlerin hangileri olacağı pek de sürpriz niteliği taşımıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünlerden en fazla merak edileni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G’nin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kullanıcı deneyimini tamamlayan Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3’ü de aynı etkinlikte gün yüzüne çıkarması muhtemel.

Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile ilgili bilgileri sır gibi saklıyor

Bugüne kadar Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Watch 3 ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleştirilmiş olsa da Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile ilgili bilgileri gizli tutmayı başardı. Bu nedenle şu an için Galaxy Z Fold 2 için Galaxy Fold’dan daha büyük, 120 Hz’lik bir Infinity-O AMOLED ekrandan başka bilgi bulunmuyor desek yeridir.

5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked için yayınlanan video