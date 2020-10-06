Samsung Galaxy Note20 Ultra En İyi Akıllı Telefon Seçildi

Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy Note20 Ultra, Consumer Reports tarafından en iyi akıllı telefon seçildi. Cihaz; performans, ekran ve kullanım kolaylığı konusunda tam not almayı başardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ağustos ayında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Gerek tasarımları gerekse donanımları ile eleştirmenler tarafından büyük oranda olumlu yorum alan üst düzey model Galaxy Note20 Ultra, şimdi ise ‘en iyi akıllı telefon’ seçildi.

Kar amacı gütmeyen bir tüketici savunma ve ürün araştırma kuruluşu olan Consumer Reports, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülen akıllı telefonları karşılaştırdığı değerlendirmesinde Samsung Galaxy Note20 Ultra’ya ekran, performans ve kullanım kolaylığı kategorilerinde tam not verdi ve toplamda 85 puan alan Galaxy Note20 Ultra, en iyi akıllı telefon seçilmiş oldu.

Consumer Reports’un Galaxy Note20 Ultra’da takdir değer gördüğü diğer özellikler ise tek şarjla kullanım süresi ve yüksek çözünürlüklü kamerası oldu. Bilmeyenler için; Samsung Galaxy Note20 Ultra, 5.000 mAh’lik oldukça büyük bir bataryaya ve 108 MP çözünürlük sunan ana arka kameraya sahip.

Samsung Galaxy Note20 Ultra özellikleri

Ekran: 6.9 inç QHD+, Dynamic AMOLED, 20:9 en boy oranı

İşlemci: Exynos 990 7nm

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB

Arka Kamera: 108 MP geniş + 12 MP periskop telefoto + 12 MP ultra geniş

Ön Kamera: 10 MP geniş

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM radyo

Batarya: 5000 mAh, 45 W hızlı şarj

Boyutlar: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Renkler: Mistik Siyah, Mistik Bronz, Mistik Beyaz

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.1

Samsung Galaxy Note20 Ultra, özellikleri ve tasarımıyla hayranlık uyandıran bir akıllı telefon olsa da fiyatı konusunda benzer şeyleri söylemek çok da mümkün değil. Zira Mistik Bronz, Mistik Beyaz ve Mistik Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy Note20 Ultra’nın fiyat etiketi 12.999 TL olarak açıklanmış durumda.

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