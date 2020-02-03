Samsung Galaxy Note3 ve Galaxy S2 Android 10 ROM'u

Bağımsız geliştiriciler, neredeyse 10 yıl önce piyasaya sürülen Galaxy S2 ve Galaxy Note3 için Android 10 tabanlı bir arayüz geliştirdiler. Halihazırda kullanıma açılan ve LineageOS 17.1 olarak isimlendirilen bu arayüz, kullanıcıların eski telefonlarına en yeni Android sürümünü getiriyor.

Akıllı telefon üreticileri, Android işletim sistemini amiral gemilerinde iki yıl, orta ve giriş segment telefonlarda ise genelde bir yıl güncelleme yapıyorlar. Örneğin; Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S20, Android 10 ile piyasaya sürülecek ve son büyük güncellemesini Android 12 ile alacak.

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir yazılım ve geliştiriciler tarafından özelleştirilebiliyor. Bazı akıllı telefon üreticileri, saf Android'i özelleştirerek yeni bir isim kullanıyorlar ve bu özel arayüzleri kullanıcılara sunuyorlar.

Bazı bağımsız geliştiriciler ise çeşitli Android sürümlerini özelleştirerek piyasaya yıllar önce sürülmüş olan telefonlara güncel bir işletim sistemi sunuyorlar. Şimdi sizlere, Galaxy S2 ve Galaxy Note3 için hazırlanan yeni bir arayüzden bahsedeceğiz.

Samsung Galaxy S2, 2011 yılında; Galaxy Note3 ise 2013 yılında kullanıcıların hizmetine sunuldu. O dönemler elbette Android 10 işletim sistemi yoktu ve kullanıcılar, o günkü Android sürümlerini kullanıyorlardı. Aradan yıllar geçti ve söz konusu telefonlar, artık "eski telefon" sınıfına girdi. Bağımsız bir geliştirici grubu, bu iki telefon için Android 10 tabanlı özelleştirilmiş bir arayüz geliştirdiler.

Geliştiricilerin yeni arayüzü LineageOS 17.1 olarak isimlendiriliyor ve eğer hala varsa Galaxy Note3 ve Galaxy S2 kullanıcılarına doğrudan Android 10 deneyimi sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, neredeyse 10 yıllık olan telefonlarında yepyeni bir arayüz kullanabiliyorlar. Bu tarz işlemler genellikle telefonları garanti dışı bırakıyor ancak söz konusu telefonların zaten garanti süresinin dolduğu düşünüldüğünde, tüketicilerin LineageOS 17.1'e sıcak bakacağını söyleyebiliriz.

LineageOS 17.1, şu an için kararlı olarak tüketicilerin hizmetine sunulmadı. Ancak mevcut test sürümleri, dileyen her Galaxy Note3 ve Galaxy S2 sahibi tarafından kullanılabiliyor. Geliştiriciler, LineageOS 17.1'in şu haliyle bile hiçbir sorun yaşatmadığını ifade ediyorlar. Ayrıca geliştirici ekip ve bu işletim sistemini test edenlere göre LineageOS 17.1, Galaxy Note3'te varsayılan arayüzden daha iyi çalışıyormuş.

Eğer sizler de Samsung Galaxy Note3 veya Galaxy S2 kullanıcısıysanız, Android 10 tabanlı LineageOS 17.1'i hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak orijinal olmayan bir işletim sisteminin her zaman için bazı risklere gebe olduğunu ve bu sorunların başınızı ağrıtabileceğini hatırlatmakta fayda var. Her şeye rağmen telefonunuzu Android 10'a güncellemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.