Samsung Galaxy S10'lar Hakkında Edindiğimiz 25 Bilgi

Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi Galaxy S10 hakkında pek çok bilgi açığa çıktı. Yeni bilgiler ise aradaki boşlukları dolduruyor.

Samsung Galaxy S10'lar, yakın zamanda resmi olarak tanıtılacak. Tanıtıma kadar ise telefon hakkındaki neredeyse her şeyi öğrendik. Samsung, insanları şaşırtmak için çok ilginç bir politika izlemiyor olsa da telefon hakkındaki neredeyse bütün detaylar ortaya çıkmış durumda.

GSMArena’nın “Samsung’un satış kanalındaki bir kaynağına” dayandırdığı haberine göre yeni Galaxy S10'ların özelliklerinin yer aldığı bir kaynak açığa çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgileri, takibinin kolay olması açısından kategorilere ayırdık.

Tasarım

Galaxy S10e: 7.9mm kalınlık, 150 gram, IP68, USB-C, yan güç tuşu parmak izi okuyucu. Renkler: Prizma Beyazı, Prizma Yeşili, Prizma Siyahı, Prizma Sarısı

7.9mm kalınlık, 150 gram, IP68, USB-C, yan güç tuşu parmak izi okuyucu. Prizma Beyazı, Prizma Yeşili, Prizma Siyahı, Prizma Sarısı Galaxy S10: 7.8 mm kalınlık, 157 gram, IP68, ekrana gömülü parmak izi okuyucu. Renkler: Prizma Beyazı, Prizma Yeşili, Prizma Siyahı

7.8 mm kalınlık, 157 gram, IP68, ekrana gömülü parmak izi okuyucu. Prizma Beyazı, Prizma Yeşili, Prizma Siyahı Galaxy S10 Plus: 7.8 mm kalınlık, 175 gram, IP68, ekrana gömülü parmak izi okuyucu. Renkler: Prizma Beyazı, Prizma Yeşili, Prizma Siyahı, Seramik Siyah ve Seramik Beyaz (12 GB RAM’li modellerde)

Yeni Galaxy S10'lar daha hafif ve daha fazla renk seçeneğine sahip.

Ekranlar

Galaxy S10e: 5.8 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 2280 x 1080 piksel (438 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

5.8 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 2280 x 1080 piksel (438 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Galaxy S10: 6.1 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040x 1440 piksel (550 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

6.1 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040x 1440 piksel (550 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Galaxy S10 Plus: 6.3 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040x 1440 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

800 nit ekran parlaklığı, şimdiye kadar bir akıllı telefon ekranının ulaştığı en yüksek parlaklık olarak göze çarpıyor.

Performans

Galaxy S10e - Exynos 9820 8nm İşlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB hafıza

- Exynos 9820 8nm İşlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB hafıza Galaxy S10 - Exynos 9820 8nm İşlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 512GB hafıza

- Exynos 9820 8nm İşlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 512GB hafıza Galaxy S10 Plus - Exynos 9820 8nm İşlemci, 6GB / 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 512GB / 1TB hafıza

Kameralar

Galaxy S10e - Arka Kamera: 12MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece) OIS ve 16MP f2.2 ultra geniş açılı lens (123 derece) - Ön Kamera: 10MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

- Arka Kamera: 12MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece) OIS ve 16MP f2.2 ultra geniş açılı lens (123 derece) - Ön Kamera: 10MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus - Arka Kamera: 12MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece) OIS ve 16MP f2.2 ultra geniş açılı lens + 12-megapixel f2.4 telefoto lens (45 derece). Ön Kamera: 10MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

Batarya

Galaxy S10e: 3,100 mAh batarya, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

3,100 mAh batarya, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Galaxy S10: 3,400 mAh batarya

3,400 mAh batarya Galaxy S10 Plus: 4,100 mAh batarya

Bütün modeller için Dolby Atmos sertifikası alındığı ve cihazların AKG kulaklıklara sahip olacakları ortaya çıktı. Bu telefonlarda yeni Samsung One kullanıcı arayüzünü de göreceğiz.

Cihazlara dair bilgiler arasında eksik olan en önemli bilgi ise fiyatlar. Samsung’un fiyatları arttıracağı konuşulsa da bu artışın miktarı bilinmiyor.