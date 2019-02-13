Samsung Galaxy S10'un Kamerasına Dair Yepyeni Detaylar

Dün itibarı ile tam 4 farklı tanıtım videosuyla ayak seslerini duyuran Samsung Galaxy S10 ile ilgili güncel bilgiler açığa çıktı.

Samsung, 2019 yılında adından çok sık söz edeceğimiz Galaxy S10 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım tarihine son hızla yaklaşırken, XDA Developers forumu üyeleri yine sinekten yağ çıkarmayı başararak yeni bilgilere ulaştı. İşte Samsung Galaxy S10'dan Son Bilgiler Samsung Galaxy S9 ve Note 9'a gelen son yazılım güncellemesi kurcalanarak çeşitli verilere ulaşıldı.

Yazılımda yer alan bir kod satırı sayesinde, 1080p ve super slow-motion video çekimi olacağı düşünülüyor.

Super slow-motion çekimlerde 0.2 ve 0.4 saniye olan limit 0.8'e çekilecek.

HDR10+ video kaydı mümkün olacak. Ancak henüz çözünürlük bilgisi yok.

Kamera uygulamasında aklınıza gelmeyecek kadar bulanıklaştırma efekti bulunacak. Şimdilik elimizdeki yeni bilgiler bunlar. XDA forumuna ve elde edilen diğer verilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Galaxy S10 ile ilgili yeni bilgiler elimize geçtikçe paylaşmaya devam ediyor olacağız. İLGİLİ HABER Samsung, Galaxy S10 İçin 4 Tanıtım Videosu Birden Yayınladı

Kaynak : https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-s10-camera-953167/

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