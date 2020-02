Samsung'dan Galaxy S20'ye Özel Over the Horizon Melodisi

Samsung'un yeni Galaxy S20 serisi amiral gemisi telefonları yakında tanıtılacak ve Samsung, yeni telefonları için geleneği sürdürerek "Over the Horizon" melodisini yeniledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 serisi telefonlarını tanıtacak. Şirket, amiral gemisi telefonlarını tanıtmadan önce yine her zamanki gibi "Over the Horizon" melodisinin yeni versiyonunu paylaştı.

Her yeni nesil Galaxy S cihazı ile "Over the Horizon" teması yenileniyor. Samsung bu kez, doğanın müzikle uyumunu yakalamak için müziği ve yeşili bir araya getirdi. Ayrıca yeni melodisinde elektronik enstrümanların kullanımını minimumda tuttu. Yeni zil sesi, doğadan ilham alıyor ve akan suyun, cıvıl cıvıl öten kuşların, yemyeşil orman boyunca yankılanan seslerini içeriyor.

Artık hepimizin yakından tanıdığı Samsung melodisi, aşağıdaki videonun 47. saniyesinde başlıyor ve yaklaşık 3 dakika boyunca devam ediyor. Melodiye dinlendirici doğa manzaraları da eşlik ediyor. "Over the Horizon" melodisi Galaxy S2 ile birlikte 2011 yılından beri hayatımızda ve her yıl en yeni Galaxy S amiral gemilerinin piyasaya sürülmesiyle yenileniyor.

Samsung - Over The Horizon 2020