Samsung Galaxy S20 Ailesinin Sağlamlık Seviyeleri Belli Oldu

Günümüz akıllı telefonlarında modele göre neredeyse her kısım camla kaplanabiliyor. Bu tasarım tercihi, cihaza şık görünüm katsa da cihazın dayanıklılığından bir hayli götürüyor. Peki oldukça pahalı fiyat etiketleriyle dikkat çeken Galaxy S20 ailesi ne kadar dayanıklı?

Akıllı telefon üreticileri, tasarımlarla kullanıcıların ilgisini çekmek için birçok farklı yol deniyor ancak neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin bu konuda başvurduğu ortak bir nokta var; o da incelik.

Artık birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarının kalınlığını ya da daha doğrusu inceliğini milimetre seviyelerinde tutuyor. Tabii bu ince tasarımlar, telefonun dış görünüşü açısından oldukça önemli olsa da dayanıklılık konusunda fire verilmesine sebep oluyor. Bu tür durumlar için bazı şirketler, hem garanti sağlarken hem de cihazlara dayanıklılık testleri yapıyor. İşte bu firmalardan bir tanesi olan SquareTrade de Galaxy S20 serisine bir dayanıklılık testi yaptı ve sonuçları takipçileriyle paylaştı.

Galaxy S20 ailesinin dayanıklılık seviyesi:

Şirket; Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra cihazlarını düşürme, su, bükülme ve tamir edilebilirlik gibi bir dizi teste tabi tuttu ve cihazlara 0 ila 100 arasında bir puan verdi. Şirketin puanlamasında skor ne kadar yüksekse cihazın dayanıklılığı o kadar düşük anlamına geliyor.

Şirketin yaptığı testlerin sonucunda bu üçlü arasından en dayanıklı cihaz, üçlü arasındaki en pahalı telefon olan Galaxy S20 Ultra oldu. Galaxy S20 Ultra, 70 puan almayı başarırken Galaxy S20+ 71 puan, Galaxy S20 ise 81 puan alabildi.

Şirketin dayanıklılık testinden öne çıkan noktalar ise şöyle:

Yüz üstü düşürme testi: 1,8 metreden gerçekleştirilen düşürme testinde Galaxy S20’nin ekranı kırıldı ve cihaz tamamen kullanılamaz hâle geldi . Galaxy S20+’ın ekranı parçalandı. Galaxy S20 Ultra 5G’de ince kırıklar oluştu ve cihaz, test sonucunda kullanılabilir hâldeydi.

1,8 metreden gerçekleştirilen düşürme testinde Galaxy S20’nin ekranı kırıldı ve cihaz . Galaxy S20+’ın ekranı parçalandı. Galaxy S20 Ultra 5G’de ince kırıklar oluştu ve cihaz, test sonucunda kullanılabilir hâldeydi. Ters düşürme testi: Yine 1,8 metre yükseklikten gerçekleştirilen düşürme testinde Galaxy S20’nin arka paneli çatladı, kamera yuvası parçalandı ve telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’ta parçalanmalar oluştu ancak kamera yuvası sağlam kaldı. Galaxy S20 Ultra 5G, tamamen parçalandı ve kullanılamaz hâle geldi.

Yine 1,8 metre yükseklikten gerçekleştirilen düşürme testinde Galaxy S20’nin arka paneli çatladı, kamera yuvası parçalandı ve telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’ta parçalanmalar oluştu ancak kamera yuvası sağlam kaldı. Galaxy S20 Ultra 5G, tamamen parçalandı ve kullanılamaz hâle geldi. Bükülme testi: Galaxy S20’ye 821,1 Newton değerinde bir baskı uygulandı. Ekranda oluşan kırık, arızalanmaya sebep oldu ve telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’a 759,7 Newton değerinde baskı uygulandı ve telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu. Galaxy S20 Ultra’ya ise 892,7 Newton değerinde bir baskı uygulandı ve telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu.

Galaxy S20’ye 821,1 Newton değerinde bir baskı uygulandı. Ekranda oluşan kırık, arızalanmaya sebep oldu ve telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’a 759,7 Newton değerinde baskı uygulandı ve telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu. Galaxy S20 Ultra’ya ise 892,7 Newton değerinde bir baskı uygulandı ve telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu. Yuvarlanma testi: 60 saniye boyunca gerçekleştirilen yuvarlanma testinden sonra Galaxy S20’nin ön ve arka tarafında kırılmalar oluşurken OLED ekran parçalandı, telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’ın ön tarafında çatlaklar, arka tarafında parçalanmalar oluştu, telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu. Galaxy S20 Ultra’nın ön ve arka tarafında çatlaklar oluştu.

60 saniye boyunca gerçekleştirilen yuvarlanma testinden sonra Galaxy S20’nin ön ve arka tarafında kırılmalar oluşurken OLED ekran parçalandı, telefon kullanılamaz hâle geldi. Galaxy S20+’ın ön tarafında çatlaklar, arka tarafında parçalanmalar oluştu, telefon kullanılabilir hâlde kurtuldu. Galaxy S20 Ultra’nın ön ve arka tarafında çatlaklar oluştu. Suya dayanıklılık testi: 3 model de 30 dakika boyunca suyun altında kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti.

3 model de suyun altında kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. Tamir edilebilirlik: Üç cihazın da tamir edilebilirlik oranları orta/zor olarak belirlendi.

SquareTrade tarafından yapılan bu dayanıklılık testi, cihazların dayanıklılığıyla ilgili bazı fikirler verse de bu testlerin günümüz akıllı telefonlarının ne kadar kırılgan olduğunu göstermeyi amaçladığını da unutmayın.