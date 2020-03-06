Samsung Galaxy S20'nin Parmak İzi Okuyucusu Can Sıkıyor

Samsung’un en yeni cihazlarından birisi olan Galaxy S20, gerek özellikleriyle gerek görüntüsüyle birçok kullanıcıyı tatmin etti fakat seride kullanılan ekran içi parmak izi okuyucusu ne yazık ki kullanıcıların beklentilerini karşılamadı.

Son zamanların en gözde Android telefon serilerinden Samsung Galaxy S20 ailesi, çoğu kullanıcı tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Cihazın özelliklerinin yüksek seviyeli olması, cihazı daha da mükemmel hâle getiriyordu fakat ekran içi parmak izi okuyucusunun iyi çalışmaması kullanıcılar tarafından tepki topladı.

Bir kullanıcı, geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S20 Ultra’yı kullanmaya başladığından beri ekran izi okuyucusunu çalıştırmakta zorlandığını ve bunun artık kendisi için bir eziyete dönüştüğünü ifade etti. Kullanıcı, Samsung’un neden bu özelliği geliştirmediğini anlayamadığını belirtti.

Samsung, Galaxy S20 ailesinde optik sensör yerine ultrasonik sensörü tercih etti:

Samsung, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısını benimseyen ilk ve tek şirket olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen ultrasonik teknolojisi sayesinde içinde bulundurduğu sensörlerle parmak izini algılayan cihaz, her şey yolunda giderse ekran kilidini açıyor.

Ultrasonik parmak izi tarayıcısı, kulağa oldukça çarpıcı bir yenilik gibi geliyor olabilir fakat kullanıcılardan bazılarına göre bu durum sadece teoride geçerli. Cihaz, pratik kullanımda vadettiği deneyimi kullanıcıya yaşatamıyor. Ultrasonik parmak izi tarayıcısı çok yavaş ve diğer tüm şirketlerin benimsediği optik tarayıcılar gibi kolay bir kullanıma sahip değil gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonunu kullanan bir kullanıcı, cihaz için: “Kullandığım cihaz, Galaxy S20 Ultra fakat cihazın kilidini açana kadar ekrana birkaç kez parmak basmak zorunda kaldım ve çoğu zaman ilk denemede de çalıştı. Bu konuda hakkını yiyemem hatta hiç bu kadar hızlı olmamıştı ancak kısa bir süre sonra cihazı açana kadar ekrana üç hatta dört kere daha basmak zorunda kaldım. Diğer telefonlarda olan optik parmak izi tarayıcılarında ara sıra yanlış okuma sorunu olurken burada bu sorunla günlük olarak uğraşmak zorunda kaldım” ifadeleri kullandı.