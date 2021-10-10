Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın tasarımını gösteren alüminyum modeli geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Kamera modülünün tasarımında oldukça göze çarpan bir değişiklik gördüğümüz telefon, hem genel tasarımı hem de daha önceki söylentilere göre sahip olduğu S Pen slotuyla Note serisinin yerini doldurmaya çalışacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk olarak 2011 yılında karşımıza çıkardığı Note serisi, kullanıcılardan o kadar olumlu geri dönüşler aldı ki söz konusu seri, şirket için vazgeçilmez olmaya başladı. Fakat son zamanlarda, kullanıcıların oldukça fazla beğendiği bu cihazlardan ümidimizi kesmeye başladık.

Bunun sebebiyse Samsung’un bu yıl alışık olduğumuz şekilde, yani her yıl bir adet Galaxy, bir adet de Note modeli tanıtmamış olmasıydı. Şirket, onun yerine katlanabilir modelleri Z Flip 3 ve Z Fold 3’ü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdiyse Galaxy serisinin Note’un yerini kapatması gündemde. Ortaya çıkan alüminyum Galaxy S22 Ultra modeli, bu söylentileri güçlendiriyor.

P şeklinde kamera:

xleaks7 ve CoverPigtou’nun ortaya çıkardığı görüntülere göre Samsung, daha önce görmediğimiz bir şekilde yeni Galaxy S22 Ultra modelinde ‘P’ şeklinde bir kamera modülü kullanacak. Bunun dışında telefonun -Note serisinde olduğu gibi- daha köşeli bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.

Daha önce ortaya çıkan render görüntülerinde telefon S-Pen slotuna sahipti. Orijinal hali bu olacaksa Note serisine çoktan veda etmiş olabiliriz. Galaxy S22 ve S22+ konusunda alışık olduğumuz S serisini devam ettirecekleri söyleniyor. Bu bağlamda Note serisi, bundan böyle Galaxy S ailelerinin en yüksek modellerinde hayat bulabilir.

Galaxy S22 Ultra’nın donanım özellikleri:

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, telefonun 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak olan, QHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED LTPO bir ekrana sahip olacağına işaret ediyordu. 6,8 inç boyutundaki bu ekranın altında Exynos 2200 işlemciyle birlikte AMD’nin RDNA2 GPU’su kullanılacak.

Yine bilgilere göre 12GB RAM ile 512GB depolama alanı sunacak olan telefon, kamera konusunda ise; 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 12MP 3 kat optik yakınlaştırma sunan bir kamera, 12MP periskop kamera ve 108MP değerindeki ana kamerayı kullanıcılara sunacak.