Samsung'un bir modeli daha güncelleme konusunda emekliye ayrılmış bulunuyor. Teknoloji devinin efsane telefonlarından Samsung Galaxy Note 8 artık güncelleme almayacak

Samsung Galaxy Note 7’den esinlenen yenilenmiş tasarımı ve sağlam bataryasıyla 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 8; müşterilerin hayal kırıklığına uğradığı Galaxy Note 7 sonrası Samsung’un kurtarıcısı olmuştu.

Samsung’un yazılım desteğinin bugünkü kadar güçlü olmadığı bir zamanda çıkan Galaxy Note 8; Android 7.1.1 ile piyasaya sürüldükten sonra en son Android 9.0’la güncellenmiş, ancak bu noktadan daha ileriye gidememişti. Samsung’tan; Android 9.0 güncellemesinden bu yana sadece aylık güncellemelerin geçtiğimiz yıl sonlanmış olduğu güvenlik güncellemelerinin geldiği Galaxy Note 8’e dair açıklama geldi.

Samsung Galaxy Note 8'in güncelleme fişi çekildi

Galaxy S serisinin yükselişiyle birlikte Note serisinin tarih olacağı iddialarının gölgesinde; S Pen’li akıllı telefon serisi Note kullanıcıları her geçen gün biraz daha umutsuzluğa kapılmaya devam ediyor. Teknoloji devi Samsung, bu hafta dört yıllık Galaxy Note 8’i de resmi destekten çıkarıyor. Galaxy Note 8, iki yılda bir yapılan güncellemeleri atlayarak, üç aylık güncelleme programından direkt olarak çıkarılma aşamasına geçiyor. Bu da, Samsung Galaxy Note 8’in bundan sonra artık güvenlik açıklarına karşı da korumasız olacağı anlamına geliyor.

Note 8'in yanı sıra Samsung, güncelleme listesinde başka değişiklikler de yaptı. Galaxy M22 ve Galaxy M52'yi üç aylık güncelleme programına alan Samsung; Galaxy A90, M10s, M30s ve Galaxy Tab S6'yı da iki yıllık programına aldı. Tıpkı Note 8’de olduğu gibi, Galaxy Tab A'nın (2017) desteği de tamamen kaldırıldı.