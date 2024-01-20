Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max'e karşı batarya testine girdi. İki cihaz arasında küçük bir fark olsa da Samsung, bu yarışı kazanmış gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S24 Serisini tanıttı. Serinin en güçlü modeli ise Galaxy S24 Ultra oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy S24 Ultra'nın en çok karşılaştırıldığı telefon ise iPhone 15 Pro Max oldu. Önümüzdeki dönemde bu iki telefonun farklı alanlarda pek çok kez karşılaştırıldığını göreceğiz. Bu haberdeki konumuz, batarya gücü.

Apple, bugüne kadar hiçbir iPhone modelinin batarya kapasitesini resmi olarak açıklamadı ancak yapılan teknik incelemelere göre iPhone 15 Pro Max, 4441 mAh batarya kapasitesine sahip. Samsung ise telefonlarının batarya kapasitesini açıklamakta bir sorun görmüyor ve şirketin açıklamasına göre Galaxy S24 Ultra'da 5.000 mAh batarya bulunuyor.

1,7 milyon aboneye sahip XEETECHCARE adlı teknoloji kanalı, Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro ve Galaxy S23 Ultra modellerini çetin bir batarya testine soktu. Test, günlük telefon kullanım alışkanlıklarımızı test ediyordu. Başlangıçta %100 şarja sahip olan cihazlar, sosyal medya, video izleme, oyun oynama ve video kaydetme gibi çeşitli kullanımlara maruz kalıyorlardı.

Samsung Galaxy S24 Ultra, 10 saat 59 dakikalık kullanım süresiyle testi birinci sırada tamamlamayı başarıyor. iPhone 15 Pro Max ise 10 saat 20 dakika ile ikinci sırada yer aldı. Testteki belki de en ilginç sonuç Galaxy S23 Ultra'dan geldi. Samsung'un geçtiğimiz yılki amiral gemisi, 8 saat 10 dakika kullanım süresi sundu ki bu, Galaxy S24 Ultra'nın %30'a yakın daha uzun pil ömrü sunduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max'in karşı karşıya geldiği batarya testi videosu: