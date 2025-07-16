Samsung, orta segmentte konumlandırılması beklenen yeni Galaxy S25 FE modeliyle gündeme geldi. Cihazın tasarımına dair ilk somut veriler ortaya çıktı. Resmî kaynaklardan gelmeyen ancak güvenilir kabul edilen görseller, telefonu farklı bir tasarım detayıyla gözler önüne seriyor.

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S25 FE sonunda kendini gösterdi. Cihaza ait resmi görseller internete sızarken, tasarım detayları da netleşmeye başladı.

Samsung Galaxy S25 FE'ye ait ilk tasarım görselleri geçtiğimiz haftalarda CAD tabanlı olarak paylaşılmıştı. Ardından WPC’nin sitesinde cihazın gerçek görüntüsü olduğu belirtilen bir fotoğraf yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın düşük çözünürlüklü de olsa resmi bir render görseli ortaya çıktı.

Samsung’un yeni modeli için geri sayım başladı

Paylaşılan bu yeni görsel, Galaxy S25 FE’nin daha önce ortaya çıkan tasarımını doğruluyor. Ayrıca telefonun farklı bir renk seçeneğiyle geleceğini de gösteriyor. Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de görsellerin ortaya çıkmış olması, tanıtımın çok da uzak olmadığını düşündürüyor.

Samsung Galaxy S25 FE’nin tasarım detayları netleşmeye başladı. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ise merakla bekleniyor.

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