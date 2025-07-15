Samsung, Galaxy Z Fold 7 sonrası gelen tepkilerin ardından sonraki modellerde S Pen'i geri getirmeyi planladığını açıkladı.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif model oldu ama buna karşılık olarak önceki modellerdeki S Pen'i kaybetti. Bu durum Samsung kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü ve görünüşe göre Samsung geri adım atmış durumda.

Telefonun daha ince olabilmesi için iç ekranından kalemle çalışmayı sağlayan donanımın çıkarılmasıyla birlikte yeni katlanabilir modelde S Pen kullanılamıyor. Bu duruma büyük tepki gelmesinin ardından Samsung yöneticisinden açıklama geldi.

S Pen'i geri getirmek için farklı bir teknolojiye başvurulacak

Samsung yöneticisi Kang Min-seok’un açıklamasına göre şirket hâlâ katlanabilir telefonlarda hem ince tasarımı koruyup hem de kalem desteği sunmanın yollarını arıyor. Yani Galaxy Z Fold 7'de tasarımsal sebeplerle böyle bir karar alınsa da sonraki modelde S Pen desteği bulunacak.

Geçen yıl çıkan bazı haberlere göre Samsung, Güney Koreli teknoloji firması HiDeep ile birlikte daha ince, pili olmayan yeni bir kalem teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bu sistemin, Apple’ın iPad'lerde kullandığı kaleme benzer bir yapıda olması bekleniyor, yani ekstra donanım gerekmeden ekranla uyumlu şekilde çalışabilecek.

Peki siz katlanabilir modellerde S Pen desteği olmasının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.