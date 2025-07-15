Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, yalnızca üç modelden oluşacak yeni Galaxy S26 serisinin kameralarından ne beklememiz gerektiğine ışık tutuyor.

Samsung’un önümüzdeki Ocak ayında tanıtacağı yeni Galaxy S26 serisiyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Yeni sızıntı, seride bulunacak olan üç modelin kameralarına odaklanıyor.

Hatırlayacağınız üzere son gelen sızıntılara göre Samsung'un yeni Galaxy S26 serisinde S26, S26 Edge ve S26 Ultra olmak üzere sadece üç model olacak. Yani Plus modeli artık olmayacak.

Kamerada serinin gözdesi Galaxy S26 Ultra olacak

Kamera sızıntılarında en dikkat çeken model elbette Galaxy S26 Ultra. 200MP ana kameraya ve 5x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kameraya sahip olacağı söylenen Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerasını büyük bir Sony sensörü süsleyecek.

Galaxy S26 Edge ise 50MP ultra geniş açılı bir kamerayla gelecek. Standart model Galaxy S26 için ise herhangi bir kamera iyileştirmesi beklenmiyor. Büyük olasılıkla kameralar mevcut Galaxy S25 ile oldukça benzer olacak.

Şimdilik daha fazla detay mevcut değil ama Ocak ayına yaklaştıkça daha fazla sızıntı ile daha fazla detaya sahip olmayı bekliyoruz.