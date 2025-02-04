Sızıntılarıyla bilinen güvenilir bir kaynak, Samsung'un neden Galaxy S25 Ultra modelinde en gelişmiş kamerasını kullanmadığını paylaştı.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisini resmen tanıtmıştı. Tabii ki seride en çok dikkat çeken cihaz, S25 Ultra modeli olmuştu. Ancak çok merak edilen bir şey vardı. Şirketin geçen yıl tanıttığı 200 MP’lik ISOCELL H9 kamera bu telefonda bulunmuyordu.

Peki şirketrin en gelişmiş kamerasını en üst seviye telefonuna eklememesinin nedeni neydi? İşte bu soruya yanıt, doğru sızıntılarıyla tanınan ve sektördeki en güvenli kaynaklardan biri olan Ice Universe’ten geldi.

Kameranın çok büyük olması nedeniyle S25 Ultra da kullanılmadı

Ice Universe’ün aktardığına göre Samsung’un bu kamerayı yeni modelinde kullanmamasının arkasında çok basit bir neden var. O da sensörün kocaman olması ve çok fazla yer gerektirmesi. Eğer telefona eklenseydi arkasın da çok büyük bir kamera görebilirdik.

Hatta Ice Universe, 200 MP’lik gelişmiş H9 kameranın Galaxy S25 Ultra’nın kendisinden bile kalın olduğunu söylüyor. Yani anlayacağınız şirket, büyük ve çirkin bir tasarım ortaya çıkmaması için kullanmamış. S25 Ultra’nın kamerasındaki daha yüksek çözünürlüklü 50 MP’lik ultra geniş kamera var. Diğer 3’ü ise önceki nesille aynı duruyor.

Şirketin bu kamerayı hiç telefonlarında kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Şimdilik bunun pek olası olmadığını söyleyebiliriz. Diğer markalarda ise kameranın yer alma ihtimali daha fazla. Örneğin bazı vivo modellerinin bu sensöre sahip olabileceği belirtilmiş. Xiaomi 15 Ultra’da da yer alabileceği konuşuluyor.