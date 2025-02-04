Samsung'un bu yıl içerisinde yazılım desteği vermeyi sonlandıracağı akıllı telefon modelleri gün yüzüne çıktı. Türkiye'de de popüler olan bazı modeller, bu yıl içerisinde savunmasız kalacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl onlarca akıllı telefon piyasaya sürüyor. Tabii bu telefonların belirli ömürleri var ve gelen son haberler, oldukça popüler olan bazı modellerin bile bu yıl itibarıyla desteğinin kesileceğini gözler önüne seriyor.

Peki Samsung'un 2025 yılında yazılım desteği vermeyi bırakacağı akıllı telefon modelleri hangileri? Eğer şimdi sayacağımız modellerden bir tanesine sahipseniz yeni bir telefon arayışına girseniz iyi olur. Zira Samsung'un yazılım desteğini kesmesi, olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalınacağının açık bir göstergesi.

İşte Samsung'un 2025 yılında yazılım desteğini keseceği modeller

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Türkiye'de oldukça popüler olan Samsung Galaxy S20 serisi, 2025 yılı itibarıyla güncelleme almayacak modeller arasında. Ayrıca uygun fiyatlı modellerden Galaxy A12 de yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor.

Bu telefonların neredeyse hepsi, 2020 dolaylarında piyasaya sürüldüler. Yani çıkışlarının üzerinden 5 yıl geçti. Samsung'un bu telefonlara yazılım desteği vermesini sonlandırması, oldukça kabul edilebilir.