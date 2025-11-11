Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Serisinin Boyutları Sızdırıldı: Neler Değişecek?

Samsung Galaxy S26 ve S26 Ultra modellerinin boyutları sızdırıldı. Cihazlar, küçük değişikliklerle gelecek.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Boyutları Sızdırıldı: Neler Değişecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung’un en çok beklenen yeni ürünlerini tanıtmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Güney Koreli firma, 2026 yılının ilk aylarında Galaxy S26 amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Bu cihazların çıkışına az bir süre kalsa da çok fazla belirsizlik var. Düz S26’nın Pro ismiyle gelebileceği, Edge’in iptal olacağı, S26 Plus modelin döneceği gibi söylentiler dolaşıyordu.

Şimdi ise Galaxy S26 serisiyle ilgili önemli bir yeni sızıntı ortaya atıldı. Doğru çıkan paylaşımlarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy S26 modellerine ait olduğu söylenen boyutları paylaştı.

Galaxy S26 ve S26 Plus’ın boyutları böyle olacak

  • Galaxy S26: 149,4 x 71,5 x 6,9 mm
  • Galaxy S26 Ultra: 163,6 x 78,1 x 7,9 mm

Paylaşılan boyutlara baktığımızda standart Galaxy S26 modelinin önceki nesil S25’e kıyasla tam** 1 mm daha geniş olacağını** görebiliyoruz. S26 Ultra modelinde ise 7,9 mm ile 0,3 mm** daha ince bir tasarım** göreceğiz. Diğer boyutlarda ise küçük artışlar olacak.

Farklı iddialar olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. Bazı kaynaklar, standart modelde kalınlığın 7,24 mm olacağını ve bunun kamera kısmındaki artıştan kaynaklanacağını söylüyor. Ice Universe ise bilgilerinin “doğru” olduğunun, cihazın bu boyutlarda geleceğinin altını çiziyor.

Yani anlayacağınız hâlâ bir belirsizlik söz konusu. Samsung, telefonları resmî olarak tanıtana kadar hangisinin doğru çıkacağını göremeyeceğiz. Lansmanın normalde ocakta yapılması bekleniyordu ancak bazı sızıntılar, birkaç ay ileri atılabileceğini öne sürmüştü. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim