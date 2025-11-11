Samsung Galaxy S26 Serisinin Boyutları Sızdırıldı: Neler Değişecek?

Samsung Galaxy S26 ve S26 Ultra modellerinin boyutları sızdırıldı. Cihazlar, küçük değişikliklerle gelecek.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung’un en çok beklenen yeni ürünlerini tanıtmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Güney Koreli firma, 2026 yılının ilk aylarında Galaxy S26 amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Bu cihazların çıkışına az bir süre kalsa da çok fazla belirsizlik var. Düz S26’nın Pro ismiyle gelebileceği, Edge’in iptal olacağı, S26 Plus modelin döneceği gibi söylentiler dolaşıyordu.

Şimdi ise Galaxy S26 serisiyle ilgili önemli bir yeni sızıntı ortaya atıldı. Doğru çıkan paylaşımlarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy S26 modellerine ait olduğu söylenen boyutları paylaştı.

Galaxy S26 ve S26 Plus’ın boyutları böyle olacak

Galaxy S26 : 149,4 x 71,5 x 6,9 mm

: 149,4 x 71,5 x 6,9 mm Galaxy S26 Ultra: 163,6 x 78,1 x 7,9 mm

Paylaşılan boyutlara baktığımızda standart Galaxy S26 modelinin önceki nesil S25’e kıyasla tam** 1 mm daha geniş olacağını** görebiliyoruz. S26 Ultra modelinde ise 7,9 mm ile 0,3 mm** daha ince bir tasarım** göreceğiz. Diğer boyutlarda ise küçük artışlar olacak.

Farklı iddialar olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. Bazı kaynaklar, standart modelde kalınlığın 7,24 mm olacağını ve bunun kamera kısmındaki artıştan kaynaklanacağını söylüyor. Ice Universe ise bilgilerinin “doğru” olduğunun, cihazın bu boyutlarda geleceğinin altını çiziyor.

Yani anlayacağınız hâlâ bir belirsizlik söz konusu. Samsung, telefonları resmî olarak tanıtana kadar hangisinin doğru çıkacağını göremeyeceğiz. Lansmanın normalde ocakta yapılması bekleniyordu ancak bazı sızıntılar, birkaç ay ileri atılabileceğini öne sürmüştü. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.