Samsung Galaxy S26 "ekran gizliliği" özelliği ile geliyor: Başkaları ekranda ne olduğunu göremeyecek

One UI 8.5 sızıntıları, Galaxy S26’da ekranın yan açılardan görünmesini azaltan “Ekran Gizliliği” özelliğini ortaya koydu. Amaç, kullanıcı gizliliğini artırmak.

One UI 8.5’e ait sızıntılar, Samsung’un Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni bir Ekran Gizliliği özelliği sunacağını gösteriyor. Bu sistem, ekrana doğrudan bakıldığında görüntüyü net tutarken, yan açılardan bakıldığında içeriği otomatik olarak karartıyor.

Ekran Gizliliği’nin en büyük avantajı, harici gizlilik filtresi gerektirmemesi. Yazılım ve ekran teknolojisi birlikte çalışarak görüntü açısını kontrol ediyor. Böylece hem görüntü kalitesi korunuyor hem de günlük kullanım daha pratik hâle geliyor.

Samsung daha önce benzer çözümleri aksesuar tarafında bırakmıştı. Bu özelliğin doğrudan One UI’ın parçası olması, markanın gizlilik odaklı kullanıcı deneyimine yöneldiğini gösteriyor. Özellikle mesajlaşma ve bankacılık uygulamalarında fayda sağlaması bekleniyor.

Henüz resmî açıklama yapılmış değil. Ancak Ekran Gizliliği özelliğinin Galaxy S26 Ultra’da daha gelişmiş bir sürümle sunulması ve ilerleyen dönemde diğer modellere yayılması güçlü bir ihtimal.