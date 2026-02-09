Samsung Galaxy S26'nın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yeni Serinin Tasarımı İşte Böyle Olacak!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26'nın lansman öncesinde render görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26, resmî render görüntüleriyle ortaya çıktı.

Yayımlanan görsellerin Galaxy S26+’a ait olma ihtimali bulunsa da kamera ünitesinin gövde üzerindeki kapladığı alan bu modelin büyük olasılıkla Galaxy S26 olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S26 render görüntüleri:

Ortaya çıkan render görüntülerinde pek bir sürpriz yok ancak önceki iddiaları net biçimde doğruluyor. Beyaz renk seçeneği, minimal ve premium bir görünüm sunarken, arka taraftaki oval kamera ünitesi dikkat çekiyor.

Bu yeni kamera ünitesi artık üç sensörü tek bir çerçeve içinde topluyor. Ön tarafta ise Samsung’un son yıllarda benimsediği ince ve simetrik ekran çerçeveleri korunmuş durumda.

Fiziksel tuşlar da her zamanki Samsung düzeninde konumlandırılırken, ön kamera ekranın ortasında yer almaya devam ediyor. Yani özetle yeni Galaxy S26, radikal bir tasarım değişikliğinden ziyade daha aşina olduğumuz bir tasarımla gelecek.