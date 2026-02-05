Tüm Galaxy S26 Serisi Telefonların Büyük Zamla Geleceği İddia Edildi

Yeni bir sızıntı Galaxy S26 serisinin zamlı fiyatlarla piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Zammın %30 gibi yüksek oranlarda olabileceği söyleniyor.

Samsung, dünya çapında çok beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S26 serisi bu ayın sonlarında gerçekleştireceği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturacak. Henüz resmî bir açıklama yok ancak telefonların tanıtılacağı etkinliğin 25 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Galaxy S26 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise maalesef kullanıcıların moralini bozacak cinsten. İddiaya göre Galaxy S26 modellerine büyük zam gelebilir.

%30’a varan zam oranıyla karşılaşabileceğimiz S26 serisinde fiyatlar böyle olabilir

Galaxy S26 12/256 GB - 1.199 euro

Galaxy S26 12/512 GB - 1.429 euro

Galaxy S26+ 12/256 GB - 1.499 euro

Galaxy S26+ 12/512 GB - 1.729 euro

Galaxy S26 Ultra 12/256 GB - 1.739 euro

Galaxy S26 Ultra 12/512 GB - 1.969 euro

Galaxy S26 Ultra 12 GB / 1 TB - 2.329 euro

X’te MysteryLupin isimiyle bilinen sızıntı kaynağının aktardığına göre Galaxy S26 serisindeki standarttan Ultra’ya kadar tüm modellerde fiyat artışı yapılabilir. Kaynak, bu artışın %30 civarlarında olabileceğini de eklemiş. Nedeniyle ilgili ise bilgi paylaşmamış.

Eğer bu haber doğruysa 256 GB’lık standart Galaxy S26 serisinin fiyatı 1.199 euro’ya yükselebilir. 512 GB’lık versiyonda ise 1.429 euro olabilir. Plus modelde 1.499 euro’dan başlayan fiyatlar, Ultra modelde ise 1.739 euro’dan başlayan fiyatlar olabilir.

Tabii ki bu sadece bir iddia. MysteryLupin’in doğru çıkan sızıntıları olsa da her zaman haklı olmayabiliyor. Bu fiyatların Bulgaristan’a ait olduğunu söylemiş. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz ancak şüpheyle yaklaşmakta fayda var.