Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Tüm Galaxy S26 Serisi Telefonların Büyük Zamla Geleceği İddia Edildi

Yeni bir sızıntı Galaxy S26 serisinin zamlı fiyatlarla piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Zammın %30 gibi yüksek oranlarda olabileceği söyleniyor.

Tüm Galaxy S26 Serisi Telefonların Büyük Zamla Geleceği İddia Edildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, dünya çapında çok beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S26 serisi bu ayın sonlarında gerçekleştireceği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturacak. Henüz resmî bir açıklama yok ancak telefonların tanıtılacağı etkinliğin 25 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Galaxy S26 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise maalesef kullanıcıların moralini bozacak cinsten. İddiaya göre Galaxy S26 modellerine büyük zam gelebilir.

%30’a varan zam oranıyla karşılaşabileceğimiz S26 serisinde fiyatlar böyle olabilir

galax

  • Galaxy S26 12/256 GB - 1.199 euro
  • Galaxy S26 12/512 GB - 1.429 euro
  • Galaxy S26+ 12/256 GB - 1.499 euro
  • Galaxy S26+ 12/512 GB - 1.729 euro
  • Galaxy S26 Ultra 12/256 GB - 1.739 euro
  • Galaxy S26 Ultra 12/512 GB - 1.969 euro
  • Galaxy S26 Ultra 12 GB / 1 TB - 2.329 euro

X’te MysteryLupin isimiyle bilinen sızıntı kaynağının aktardığına göre Galaxy S26 serisindeki standarttan Ultra’ya kadar tüm modellerde fiyat artışı yapılabilir. Kaynak, bu artışın %30 civarlarında olabileceğini de eklemiş. Nedeniyle ilgili ise bilgi paylaşmamış.

Eğer bu haber doğruysa 256 GB’lık standart Galaxy S26 serisinin fiyatı 1.199 euro’ya yükselebilir. 512 GB’lık versiyonda ise 1.429 euro olabilir. Plus modelde 1.499 euro’dan başlayan fiyatlar, Ultra modelde ise 1.739 euro’dan başlayan fiyatlar olabilir.

Tabii ki bu sadece bir iddia. MysteryLupin’in doğru çıkan sızıntıları olsa da her zaman haklı olmayabiliyor. Bu fiyatların Bulgaristan’a ait olduğunu söylemiş. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz ancak şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Tasarımı Kesinleşti: Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Resmî Posteri Sızdırıldı Tasarımı Kesinleşti: Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Resmî Posteri Sızdırıldı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim