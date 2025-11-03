Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı

Galaxy S26 serisinin 25 Şubat 2026’da San Francisco’daki Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı iddia edildi. Tarih, önceki yıllara göre geç ancak yakın tarihli söylentilerle tutarlı.

Samsung’un 2026’daki Galaxy S26 serisini tanıtacağı Unpacked etkinliğinin tarihi sızdırıldı. İddiaya göre etkinlik 25 Şubat 2026’da San Francisco’da düzenlenecek. Bu tarih, geleneksel ocak ortası lansmanlarına kıyasla daha geç.

Sızıntıya göre Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri bu etkinlikte tanıtılacak. Samsung, bu yeni seride Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bölgelere göre farklılaştırmaya devam edecek.

Lansman tarihindeki gecikmenin nedeni tam olarak bilinmese de, üretim süreçleri veya tedarik zinciri optimizasyonlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Ayrıca MWC 2026 ile aynı haftaya denk gelmesi, Samsung’un stratejik bir karar almış olabileceğini gösteriyor.

Galaxy S serisi genellikle ocak ortasında tanıtılıp şubat başında satışa çıkıyordu. Bu yılki olası değişim, teknoloji takvimini de etkileyebilir. Önümüzdeki haftalarda resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.