Samsung Galaxy S26 Ultra'da "hızlı şarj" kapasitesinin artırılacağı öne sürüldü

Samsung, Galaxy S26 Ultra modeliyle 65W hızlı şarj desteğini test ediyor. Bu, yıllardır aynı kalan 45W sınırının nihayet aşılacağı anlamına geliyor.

Samsung’un 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra modeli, uzun süredir değişmeyen 45W şarj hızını geride bırakabilir. Gelen bilgilere göre şirket, 65W hızlı şarj desteği testlerine başladı.

Samsung’un şarj hızı konusundaki muhafazakâr tavrı, özellikle Çinli markalarla karşılaştırıldığında eleştiri konusu oluyordu. Xiaomi ve OnePlus gibi markalar 100W üstü hızlara ulaşırken, Samsung bu konuda geride kalmıştı.

Yeni 65W desteği, Qualcomm’un güç yönetim sistemiyle (PMIC) mümkün oluyor. Bu teknoloji, daha verimli ve hızlı şarj imkanı sunarken, cihazın pil sağlığını da koruyacak şekilde optimize ediliyor.

Henüz resmi olarak onaylanmasa da bu gelişme, Samsung’un kullanıcı taleplerini nihayet ciddiye aldığını gösteriyor. Galaxy S26 Ultra’nın bu şarj hızıyla gelmesi, özellikle yoğun telefon kullananları oldukça memnun edebilir.