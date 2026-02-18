Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı

Samsung'un 25 Şubat'ta tanıtacağı Galaxy S26 serisinin en güçlü üyesi olacak S26 Ultra'nın performans testi sonuçları ortaya çıktı.

Samsung, tüm teknoloji dünyasının beklediği 2026 yılının ilk büyük etkinliğini 25 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Bu etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisini tanıttığını göreceğiz. Telefonların, birçok yenilik ve performans iyileştirmesiyle gelmesini bekliyoruz.

Galaxy S26 serisinin lansmanı yaklaştıkça hakkındaki sızıntılar da artıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Serinin en güçlü cihazı olacak Galaxy S26 Ultra Geekbench’te görüntülendi ve telefonun performans sonuçları ortaya çıktı.

Galaxy S26 Ultra nasıl performans verecek?

İlk olarak Galaxy S26 Ultra modelinin dünya genelinde Galaxy için özel olarak tasarlanmış Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini içereceğini belirtelim. Bu çip, Samsung'un amiral gemisi telefonları için özel üretilmiş bir işlemci olarak gelecek. Diğer Android amiral gemisi telefonlarına güç veren standart sürüme kıyasla daha hızlı bir ana çekirdek sunacak.

Geekbench test sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra, tek çekirdekte 3.629 ile 3.761 puan arasında skor elde etmeyi başardı. Çoklu çekirdekte ise 11.133 ile 11.454 arasında bir puan elde etti. Gelen bilgilere göre Samsung, yazılım optimizasyonu konusunda önemli ilerlemeler kaydetti ve böyle yüksek sonuçlar alabildi. Bu şekilde de telefon daha istikrarlı bir performans ile gelecek. Çok sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonda kullanılacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, çift kümeli sekiz çekirdekli bir CPU sunuyor. 4,74 GHz hızında çalışan iki ana çekirdeğe ve 3,63 GHz hızında çalışan altı performans çekirdeğine sahip. Etkileyici grafik performansı için Adreno 840 GPU'yla geliyor.