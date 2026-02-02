Tasarımı Kesinleşti: Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Resmî Posteri Sızdırıldı

Samsung'un 25 Şubat'ta tanıtmasını beklediğimiz Galaxy S26 Ultra modelinin resmî tasarımı ortaya çıktı. İşte hayran kalacağınız tasarımı.

Dünyanın en önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Samsung, tüm dünyanın beklediği Galaxy Unpacked etkinliğini bu ay gerçekleştirecek. 25 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte Galaxy S26 serisinin ve Galaxy Buds 4 kulaklık serisinin tanıtılmasını bekliyoruz.

Galaxy S26 modelleriyle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü ve en iyi modeli olacak Galaxy S26 Ultra’nın afişi ortaya çıktı. Afişten telefonun tasarımına net bir şekilde göz atabiliyoruz.

Galaxy S26 Ultra böyle gözükecek

Piyasadaki en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass tarafından sızdırılan görsel, Galaxy S26 Ultra’nın reklam görseli gibi görünüyor. Görüntüde cihazın yeni “Kobalt Mor” renginde olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca S Pen de eklenmiş. Kavisli köşeler, kameraları da dikkat çeken kısımlarında. Telefonun gerçekten çok şık göründüğünü söyleyebiliriz.

7,9 mm kalınlıkla gelecek Galaxy S26 Ultra’nın, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çip, 256 GB depolama, 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. Arkada 200 MP ana, 50 MP ultra geniş, 10 MP telefoto kamera görebiliriz. Önde ise 12 MP selfie kamerası yer alması muhtemel. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkacak. Tüm detayları 25 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen lansmanda öğreneceğiz.