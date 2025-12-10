Samsung Galaxy S26 Ultra, tüm dünyada Snapdragon 8 Gen 5 ile satışa çıkacak

FCC belgeleri, Galaxy S26 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geleceğini doğruladı. Tüm pazarlarda aynı yonga seti kullanılacak.

Galaxy S26 Ultra’nın merakla beklenen işlemcisi belli oldu. FCC belgeleri, hem SM-S948U (ABD) hem de SM-S948B (global) model numaralarının aynı işlemciye, yani Snapdragon 8 Gen 5’e sahip olduğunu gösterdi.

Samsung, bu modelde Exynos kullanmaktan tamamen vazgeçmiş görünüyor. Geçmişte pazara göre farklı işlemci stratejisi izleyen şirket, S26 Ultra’da tüm kullanıcılar için eşit performans hedefliyor.

Snapdragon 8 Gen 5, Qualcomm’un yapay zeka, oyun ve enerji verimliliği alanlarında sunduğu en güçlü mobil işlemcilerden biri. Bu yonga setinin tercih edilmesi, özellikle performans tutkunları için önemli bir avantaj.

Bu stratejiyle Samsung, eleştirilen “bölgesel işlemci ayrımı” uygulamasını geride bırakıyor. Galaxy S26 Ultra, her pazarda aynı donanımı sunarak kullanıcı güvenini artırmayı hedefliyor.