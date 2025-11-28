Samsung Galaxy S27 Ultra Hakkında Kullanıcıları Sinirlendirecek İddia: S23 Ultra'daki Kamera Kullanılacak!

Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'da daha gelişmiş bir kamera yerine eski kamerasını kullanmaya devam edecek. S23 Ultra'dan beri olan 200 MP'lik kamerayı yıllarca daha Samsung'un en güçlü telefonlarında görebiliriz.

Güney Kore merkezli Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Öyle ki şirketin yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisiyle 2026 yılının başında tanışacağız. Ancak daha S26 serisi çıkmadan 2027’de gelecek S27 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Samsung hakkında güvenilir bilgiler paylaşmasıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S27 serisiyle ilgili yepyeni bir sızıntıyı bizlerle buluşturdu. Bu sızıntı, serinin en güçlü cihazı olacak Galaxy S27 Ultra’nın kamerasıyla alakalı. Buna göre telefon, kamera konusunda kullanıcıları üzecek.

Galaxy S27 Ultra, S23 kamerasıyla gelecek

Ice Universe’ün edindiği bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 Ultra modelindeki kamera planlarında değişikliklere gitti. İlk başlarda şirketin S23’ten beri kullandıığı 1/1.3 inçlik 200 MP sensörü bırakıp Sony’nin yeni 1/1.1 inçlik 200 MP sensörüne geçebileceği konuşuluyordu. Ancak bu plan iptal edildi.

Yani iddiaya göre Samsung, çok daha gelişmiş Sony sensöründen vazgeçerek Galaxy S27 Ultra modelinde hâlihazırda kullandığı kendi 200 MP’lik ISOCELL kamerasını kullanmaya devam etmeyi planlıyor. Bu da Galaxy S27 Ultra modelinde hâlâ S23 Ultra’da bile olan kameranın yer almaya devam edeceği anlamına geliyor.

İddiaya göre şirket, yüksek masraflar ve tedarik zinciri endişeleri nedeniyle böyle bir karar almış. Hatta sızıntıda, S28 ve S29 modellerinde bile aynı kamera olabileceği bile belirtilmiş. Bu da kamera teknolojileri gelişirken Samsung’un geride kalabileceği ve eski sensörle devam edebileceği anlamına geliyor. Kameraya önem veren kullanıcılar için üzücü olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki henüz resmî bir açıklama yok ve bunların hepsi birer iddia. Neler olacağını zamanla göreceğiz.