Bağımsız bir geliştirici, yılların eskitemediği amiral gemisi telefon Samsung Galaxy S3'te Android 12 çalıştırmayı başardı. Herkese açık bir şekilde yayınlanan ROM, hala Galaxy S3 kullanan kişilere modern bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Android ekosistemi, bir süredir Android 12 isimli yeni işletim sistemiyle gündemde. Pek çok şirket, yepyeni özelliklere sahip Android 12'yi başta amiral gemisi telefonları olmak üzere çeşitli modelleri için dağıtmaya başladı. Meraklı bağımsız geliştiriciler ise bu işletim sistemini nispeten eski telefonlarda çalıştırmanın yolunu arıyorlar.

Android ekosistemindeki en popüler akıllı telefon modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz Samsung Galaxy S3'tü. 2012 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi telefon, o yıllar için benzersiz özelliklere sahipti. Elbette yıllar geçtikçe bu akıllı telefon eskisi ve Samsung, Galaxy S3'e güncelleme vermeyi kesti. Ancak XDA Developers'tan bağımsız bir geliştirici, bu efsane telefondan vazgeçmedi. Oldukça titiz bir çalışma yürüten geliştirici, Galaxy S3'te Android 12 çalıştırmayı başardı.

Resmi olmayan sürümde pek çok özellik eksik ama yine de iş görüyor

html6405 kullanıcı ismini kullanan XDA Developers üyesi geliştirici, Android 12'yi LineageOS ile birleştirdi. İşletim sistemini Samsung Galaxy S3'ün Exynos 4412 işlemcisine uyarlayan geliştirici, bu sayede bu popüler akıllı telefonun Android 12 çalıştırabilmesini sağlamış oldu. LineageOS 19.0 olarak isimlendirilen arayüz, şu an için pek çok özellikten mahrum olsa da yine de iş görüyor.

Android 12'yle çalışan Samsung Galaxy S3; hücresel ağ, Wi-Fi, Bluetooth, kamera ve video oynatma açısından oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Ancak SIM kart kilidi (SIM kart kilidinin başka bir cihazda kaldırılması gerekiyor), microSD kart desteği ve NFC gibi özellikler, şu an için çalışmıyor. XDA Developers tarafından yapılan açıklamalarda, özel ROM için harekete geçildiği ve eksiklerin giderilmesi için çalışıldığı ifade ediliyor. Eğer siz de bir Galaxy S3'e sahipseniz ve bu ROM'a bir şans vermek isterseniz, buradaki bağlantı ile LineageOS 19.0'a ulaşabilirsiniz.

Karşınızda Android 12 çalıştıran Galaxy S3

Not: Bir akıllı telefona bilinçsiz bir şekilde ROM yüklemek, cihazdaki tüm verilerin kaybolmasına yol açabilir. Bu yüzden, bu işlemi yapacaksanız mutlaka işi bilen birisinin yardımını alın. Ayrıca her ihtimale karşı verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.