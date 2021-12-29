Samsung, 9 Akıllı Telefonu İçin Android 12 Yayınladı

Samsung, Android 12 işletim sistemini ve One Uı 4.0 kullanıcı arayüzünü içeren güncellemeyi 9 yeni telefon için daha yayımladı. Bu telefonlar, Galaxy S20, Note 20 ve S10 serilerindeki telefonlardan oluşuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün bir önceki amiral gemisi serisi için beklenen güncellemeyi yayınlamıştı. Bugün Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy S10 için yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Samsung’un arayüzünün yeni sürümü olan Android 12 tabanlı One UI 4.0’a kavuştular.

Fakat elbette Samsung’un One UI 4.0 güncellemesi, yalnızca bu cihazlarla sınırlı kalmayacak. Yakında birçok cihazı için de bu güncellemeyi yayınlaması beklenen Samsung, güncellemeyi yakında diğer akıllı telefon modelleri için de dünya çapında yayınlamaya başlayacak.

Güncellemeyi şimdilik yalnızca 5G modeli almadı

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy S10 için yayımlanan, G97xFXXUEGULB sürüm numarasıyla kullanıcılara gelmeye başladı. Güncellemenin şimdilik gelmediği tek Galaxy S10 serisi modeli ise 5G destekli model oldu. Samsung, güncellemeyle birlikte One UI 4.0’ın yanı sıra aralık ayı güvenlik güncellemelerini ve bazı hata düzelmelerini de kullanıcılara sundu. Android 12 One UI 4.0 güncellemesini alan cihazlar şu şekilde oldu:

Samsung Galaxy Note 20 4G/5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G/5G

Samsung Galaxy S20 4G/5G

Samsung Galaxy S20 Plus 4G/5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 4G/5G

Samsung Galaxy S20 FE 4G/5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Plus

Güncelleme henüz telefonunuza ulaşmadıysa biraz daha beklemeniz gerekebilir. Güncellemeyi kendiniz kontrol etmek istiyorsanız telefonunuzdan Ayarlar > Yazılım güncellemesi sayfasını açarak kontrol sağlayabilirsiniz. Bu telefonların kullanıcılarının yanı sıra diğer Samsung kullanıcıları da yakında parça parça cihazlarına güncellemeyi almaya başlayacaklardır.

Şu an için Almanya'da yayımlanan güncelleme, önümüzdeki günler içinde Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlanacaktır.