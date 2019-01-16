Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ Android Pie güncellemeleri bazı ülkelerde resmi olarak dağıtılmaya başladı.

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ kullanıcıları, uzun zamandır resmi Android Pie güncellemesini bekliyordu. Güncelleme sonunda bazı ülkelerde dağıtılmaya başlandı. Bu da, yakın zamanda pek çok ülkede güncellemelerin dağıtımının yapılacağı anlamına geliyor. Bölgelere göre güncelleme tarihleri değiştiği için en sağlıklısı, telefonunuzdaki Samsung Members uygulamasını kullanarak bulunduğunuz ülke için verilen güncelleme tarihine bakmak.

Telefonunuza güncelleme geldiğinde yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Telefonun ayarlar kısmına girin. Ayarlardan ‘Yazılım Güncellemesi’ni seçin. Burada ‘Güncelleştirmeleri Elle Yükle’ seçeneği karşınıza çıkacak. Bu seçeneği aktif hale getirin.

Alternatif olarak, Mac ya da Windows bilgisayarınızdan Samsung Smart Switch aracılığıyla da güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Android Pie güncellemesi ile Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kullanıcı arayüzü değişecek. Yeni arayüz sayesinde telefon, tek elle daha kolay kullanılabilir hale gelecek. Ayrıca işletim sisteminde yapılan yenilikler sayesinde kişilerin hedefe odaklanması sağlanacak.

Güncelleme ilk olarak Hindistan, Güney Kore, Almanya, Tayland, BAE, Avustralya ve Polonya’da dağıtılmaya başlandı.