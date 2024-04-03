Samsung Galaxy Watch kullanıcıları artık isterlerse Güneş Sistemi içindeki diğer gezegenlerde saatin kaç olduğunu da görebilecekler.

Samsung Galaxy Watch kullanıcılarının saatlerinde tercih edebileceği yeni kadran ekranı görselleri paylaşıldı. Bu kadran görsellerini diğerlerinden ayıran ise Güney Koreli teknoloji devinin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliği yapması oldu. Yeni saat arayüzlerinde sadece Dünya saatini değil Güneş Sistemi içinde yer alan diğer gezegenlerin saatini de görebileceksiniz.

Galaxy Time adıyla duyurulan yeni saat arayüzleri, WearOS işletim sistemine sahip tüm Galaxy akıllı saatlerde kullanılabilecek. Yani Galaxy Watch Series 4 veya daha sonrasında çıkan modellerden birine sahip olan herkes bu arayüzlere ulaşabilecek.

"Mars'ta şu an saat kaç acaba?"

Şu anda sekiz farklı Galaxy Time arayüzü bulunuyor. Bu arayüzlerin her biri de Güneş Sistemi içerisinde yer alan gezegenleri temsil ediyor. Her bir gezegenin kendi ekseninde dönüş hızı, yörüngesi farklı olduğu için saat hesaplamaları oldukça karışık olabiliyor. Bu yüzden de Samsung, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliğine gitti.

Yeni saat arayüzleri sayesinde farklı gezegenlerde saatin kaç olduğunu görmek mümkün olabilecek. Ayrıca saat arayüzlerinde gezegenlerin Dünya'ya ve Güneş'e olan mesafeleri, gezegenlerin uydularının sayısı, gerçek zamanlı olarak konumları ve şu an gezegende yaşanan mevsim bilgisi de görülebilecek. ESA'dan gelen bilgilerin gösterildiği arayüzleri tasarlama görevini ise Berlin merkezli Metadesign üstlendi.