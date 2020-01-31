Samsung’un Galaxy Fold’da yaşadığı hayal kırıklığından sonraki katlanabilir ekrana sahip akıllı telefon denemesi Galaxy Z Flip’in FCC sertifikası ortaya çıktı. Cihaz, tasarımı ve fiyatıyla direkt olarak Motorola Razr’a rakip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Fold’dan sonra çıkaracağı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in FCC (Federal İletişim Komisyonu) sertifikasını aldı. Model numarası SM-F700U olan cihaz, CDMA-GSM-LTE desteğiyle birlikte gelecek. Sertifika bilgileri arasındaysa cihazın 5G varyantına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ortaya çıkan sertifika belgeleri cihazın; NFC yongasına, MST (Samsung Pay) ve kablosuz şarj desteğine sahip olacağını da gösteriyor. Samsung’un bu katlanabilir akıllı telefonu, Galaxy S20 serisini tanıtacağı günde, yani 11 Şubat’ta, duyuracağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in donanım özellikleri:

Ortaya çıkan son bilgilere göre 14 Şubat’ta satışa sunulacak olan cihazın fiyatı 1.500 dolar (vergiler hariç 8.900 TL) olacak. Cihaz, gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacak ki Exynos işlemcili versiyonun çıkmayacağı düşünülüyor.

Sahip olduğu özelliklerle doğal olarak bir amiral gemisi olacak olan Galaxy Z Flip; 8 GB RAM’e ve UFS 3.0 256 GB dâhili depolama alanıyla gelecek. Cihazın ana ekranı 6,7 inç, ikinci ekranı ise 1,05 inç boyutlarında olacak.

Samsung’un Android 10 tabanlı özel arayüzü ile çıkacak olan cihazın arka tarafında 2 adet kamera yer alacak. Bu kameraların ikisi de 12 MP çözünürlüğünde olacak. 3.300 mAh gibi kafalarda soru işareti uyandırabilecek olan bir bataryayla gelmesi beklenen Galaxy Z Flip’te iki batarya ve stereo hoparlörler bulunacak.

Yapısı metal ve camdan oluşacak olan telefonun ekranının tam ortasında ön kamera yer alacak ve cihaz oldukça ince çerçevelere sahip olacak. Motorola Razr’a direkt olarak rakip olacak olan Galaxy Z Flip’in donanım olarak Razr’dan daha güçlü olduğunu da belirtmek gerekiyor.