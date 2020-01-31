Samsung Türkiye’den Beklentileri Artıran Video Paylaşımı

Özellikle Galaxy S serisi telefonlarıyla tanınan Samsung, Galaxy S20 telefonlarının tanıtımına dair yeni bir video paylaştı. Samsung Türkiye YouTube kanalından yayınlanan video, '11 Şubat'ı Bekleyin' sloganıyla yayınlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yeni nesil amiral gemilerini tanıtmasına artık çok az bir zaman kaldı. Şirketin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği büyük çaplı etkinlikle birlikte cihazlarla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt alacağız. Merakla beklenen tanıtım etkinliğine dair yeni bir videoysa Samsung Türkiye'nin YouTube kanalından yayınlandı.

11 Şubat 2020’de gerçekleştirilecek olan ‘UNPACKED' etkinliğinde, Samsung Galaxy S20 modellerinin sahne alması bekleniyor. Samsung’un etkinlik boyunca Galaxy S20 serisinin yanı sıra yeni katlanabilir telefonu ‘Galaxy Z Flip’i de beğeniye sunacağı söyleniyor. Bu katlanabilir cihazın ekran kalınlığının yalnızca bir saç teli kadar olacağına dair iddialar ise bizleri daha da heyecanlandırıyor.

Samsung Türkiye tarafından paylaşılan video:

Samsung, bu etkinlikte Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra olmak üzere üç farklı Galaxy S serisi telefon tanıtacak. Telefonların isimlerinden de anlaşılabileceği üzere özelliklerine göre farklılık gösterecek olan cihazlar, müşterilerin farklı taleplerini karşılayacak. Tabii ki modellerin fiyatları da özelliklerine göre değişiklikler gösterecek.

Cihazların tahmini fiyatlarından kısaca bahsedecek olursak standart Galaxy S20 modelinin 800 ile 900 euro (5.300 ile 5.900 TL + vergiler) arasında, Galaxy S20+ modelinin 950 ile 1.000 euro (6.300 ile 6.600 TL + vergiler) arasında, Galaxy S20 Ultra’nın ise 1.200 euro (7.900 TL + vergiler) civarında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu noktada cihazların vergilerle birlikte ülkemizde kaç liradan satılacağı henüz bilinmiyor.

Samsung’un 11 Şubat’ta gerçekleştireceği ‘Galaxy UNPACKED’ etkinliği, Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak. Gece boyunca tanıtılacak çok sayıda cihaz olacağından etkinliğin en az 2 saat sürmesi bekleniyor. Son olarak tanıtımları izlemek isteyen kişiler, bu bağlantıyı kullanarak Samsung Türkiye’nin resmi sitesine gidebilirler.