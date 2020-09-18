Samsung: Galaxy Z Fold 2 Yeni Normal İçin Mükemmel Bir Cihaz

Evden çalışma, çoklu görev kullanımı ve katlanabilir cihazlara bakış ile ilgili bir anket gerçekleştiren Samsung, Galaxy Z Fold 2'nin yeni normal için mükemmel bir cihaz olduğunu ortaya koyan sonuçlar paylaştı.

Güney koreli teknoloji devi Samsung, bu ayın başında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2’yi tanıttı. Özellikle birinci nesil Galaxy Fold ile kıyaslandığında hem tasarım hem de sağlamlık açısından ciddi bir ilerleme kaydeden Galaxy Z Fold 2, şu ana kadar büyük ölçüde olumlu yorum almayı başarmış durumda.

Galaxy Z Fold 2’nin üst düzey bir çoklu görev cihazı olduğunu ifade eden Samsung, resmi web sitesi üzerinden geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir çevrimiçi anket ile ilgili oluşturduğu infografik paylaştı. Yarısı ABD ve Güney Kore’de bulunan 1000 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, katlanabilir akıllı telefonların ‘yeni normalin cihazları’ olabileceğini öne sürüyor.

Pandemi döneminde TV izleme, sosyal medyada gezinme ve görüntülü görüşme yapma oranı yüzde 82 arttı

Samsung’un paylaşmış olduğu verilere göre koronavirüs nedeniyle evden çalışma modeline geçildikten sonra televizyon izleme, sosyal medyada gezinme ve görüntülü görüşme yapma oranlarında yüzde 50’lik bir artış gerçekleşti. Ayrıca yine koronavirüs kaynaklı olarak evden çalışma oranı, yüzde 82 artış gösterdi.

Samsung’a göre Z ve Y kuşağındaki bireylerin yüzde 80’i akıllı telefonlarında çoklu görev gerçekleştiriyor ve yine bu bireylerin yüzde 76’sı çoklu görev için katlanabilir cihazları mantıklı buluyor. Tüm katılımcıları dikkate aldığımızda ise yüzde 64’lük kesimin daha büyük ekran ve taşınabilirlik, yüzde 46’nın daha iyi görüntüleme deneyimi ve yüzde 38’in daha büyük ekranda çoklu görev imkanı için katlanabilir akıllı telefon istediğini görüyoruz.

Samsung'a göre katılımcıların tamamı, önümüzdeki 1 yıl içinde katlanabilir telefon almayı düşünüyor

Samsung’un açıklamasına göre katılımcıların tamamı bir akıllı telefona, dizüstü bilgisayara ya da tablete sahipti ve katılımcıların tamamı önümüzdeki 1 yıl içinde bir katlanabilir akıllı telefon almayı düşünüyordu. Samsung’un araştırmasının belli oranda taraflı olduğunu ve küçük bir örneklem ile gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Ancak bu durum, Galaxy Z Fold 2’nin çoklu görev kullanımı açısından oldukça ideal bir cihaz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabi son derece yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğunu da…

Samsung Galaxy Z Fold 2 incelemesi

Samsung tarafından paylaşılan infografiğin tam hali