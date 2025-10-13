Tümü Webekno
Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Çin'e özel lüks versiyonu W26 tanıtıldı

Samsung’un Çin’e özel modeli W26, altın kaplamalı tasarımı ve 2.390 doları aşan fiyat etiketiyle tanıtıldı. Donanım olarak Z Fold 7 ile aynı.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Çin'e özel lüks versiyonu W26 tanıtıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, sadece Çin pazarına özel olarak geliştirdiği W serisinin yeni modeli W26’yı resmi olarak tanıttı. Cihaz, Galaxy Z Fold 7’nin donanımını taşıyor ancak tasarımında altın renkli çerçeveler ve daha lüks detaylar öne çıkıyor. Bu da onu standart Fold modellerinden ayırıyor.

W26, 7.6 inç ana ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama gibi güçlü teknik özelliklerle geliyor. Yazılım tarafında ise One UI 6.1.1 sürümüyle kutudan çıkıyor.

Fiyat tarafında ise W26 tam anlamıyla “lüks segment”te yer alıyor. Çin’de 16.999 yuan, yani yaklaşık 2.390 dolar fiyatla satışa çıkacak. Bu da onu Samsung’un en pahalı katlanabilirlerinden biri yapıyor.

