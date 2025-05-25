Samsung'un birkaç ay içinde tanıtacağı yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7'ye ait olduğu söylenen bir görsel sızdı. Görsel, cihazın arka tasarımına bir bakış atmamızı sağlıyor.

Katlanabilir telefonlar alanında lider konumda bulunan Samsung, bu sene de yeni amiral gemisi cihazlarını bizlerle buluşturacak. Muhtemelen temmuz gibi gelecek bu modellerden biri de kitap gibi katlanan model Galaxy Z Fold7 olacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük.

Şimdi ise tasarımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki iddiaya göre telefon, kanlı canlı görüntülendi. Cihazın seri üretiminin başladığı biliniyordu. Bu yüzden böyle sızıntılar görmemiz pek de şaşırtıcı değil.

Z Fold7 böyle gözükebilir

Galaxy Z Fold7’ye ait olduğu söylenen görseli yukarıdan görebilirsiniz. Öyle inanılmaz detay sunmuyor ancak arka tasarımı hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor. Önceki nesle benzer olacağını söylemek mümkün. Arkada pil şeklinde adaya yerleştirilen 3’lü kamera kurulumu görmeye devam edeceğiz. Ayrıca sivri köşeleri de görülüyor. Tabii ki bu görselin bir makete ait olabileceğini de unutmayalım.

Cihazın incelik konusunda kendisini çok geliştirmesini bekliyoruz. Öyle ki iddialara göre katlı olmadığında yalnızca 3,9 mm’lik muazzam bir incelikle sunulacak. Diğer boyutlarının ise 158,4 x 143,1 mm olmasını bekliyoruz. Ekran çerçevelerinin incelerek 1 mm’ye ineceği de söylentiler arasında.

Bunlar dışında Z Fold7’de 8,2 ve 6,5 inçlik 2 ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 200 MP + 10 MP. + 12 MP’lik üçlü kamera kurulumu, 4400 mAh’lik 25W destekli batarya gibi özellikler bekleniyor.