Samsung, 4G versiyonu geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Galaxy A16 modelinin şimdi de 5G versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Giriş seviyedeki telefon, çok iddialı bir fiyata sahip. İşte bilmeniz gerekenler.

Amiral gemisi modelleri kadar giriş ve orta segmentteki telefonlarıyla da çok öne çıkan Samsung, bu cihazları ülkemize de getiriyordu. Giriş seviyedeki Galaxy A16 modeli de bunlardan biriydi. Telefon 4G ve 5G olmak üzere 2 versiyon olarak geçen yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı. 4G versiyon, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye de gelmişti.

4G’nin ardından 5G versiyonun ne zaman geleceği merak ediliyordu. Beklenen gün geldi. Samsung, Galaxy A16 5G telefonunu sitesi üzerinden resmen ülkemizde satışa sundu. Cihaz, çok beklentisi olmayanları mutlu edecek özelliklerle gelirken iddialı fiyatıyla ülkemizde rekabetçi olabilecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A16 5G Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 13.999 TL

Samsun Galaxy A16 5G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080x2340 (FHD+), 90 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1330 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 13 MP (f/2.0) Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (6 yıla kadar güncelleme desteği) Boyutlar 164.4 x 77.9 x 7.9 mm Ağırlık 200 gram

6,7 inç boyuta sahip Galaxy A16 modeli, çentikli ekran ve arkasında 3 kameralı tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Exynos 1330 işlemciyle gelen modelde 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve bir 2 MP’lik macro kamera görüyoruz. Ön kamera ise 13 MP. One UI 7 güncellemesi alacak telefonda 6 yıla kadar güncelleme desteği sunulacağını belirtelim. 5000 mAh batarya ve IP54 dayanıklılık gibi özelliklerini de atlamayalım.