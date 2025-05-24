Samsung'un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 7 FE'nin teknik özellikleri, tahmini fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Galaxy Z Flip 7 FE’nin işlemcisi, kamera detayları Unpacked etkinliği öncesi sızdı. Yeni modelin uygun fiyatlı gelmesi bekleniyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE hakkında detaylar gelmeye başladı. Temmuz ayında yapılması beklenen Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Flip 7’nin yanı sıra daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE modelinin de sahneye çıkabileceği konuşuluyor. İki modelin birlikte tanıtılması sürpriz bir hamle olabilir.

Samsung’un Fan Edition (FE) stratejisini katlanabilir cihazlara taşımasıyla birlikte, Galaxy Z Flip 7 FE modeli gündeme geldi. Exynos 2400 işlemciden güç alacağı belirtilen cihazın, 6.7 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Galaxy Z Flip 7 FE'nin temmuz ayında tanıtılması bekleniyor

Galaxy Z Flip 7 FE'nin kamera tarafında ise çift 12 MP sensör bizleri bekliyor. Uygun fiyatlı olması beklenen bu model, katlanabilir telefonları denemek isteyenler için daha ulaşılabilir bir seçenek gibi görünüyor.

Z Flip 7’nin bazı bölgelerde Exynos 2500, bazı pazarlarda ise Snapdragon 8 Gen 3 (Elite Edition) işlemciyle geleceği belirtildi. Cihazın 50 MP ana kamerayla donatılacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Her iki modelin de temmuz ayı sonunda tanıtılacağı ifade edildi. Aynı zamanda test üretimlerinin birlikte başladığı da iddia edildi.

Galaxy Z Flip 7 FE’nin yaklaşık 799 dolardan satışa çıkacağı belirtildi. Standart Z Flip 7’nin ise 999 dolarlık bir fiyatla geleceği tahmin ediliyor. Aradaki bu fark, katlanabilir telefonlara yönelmek isteyen kullanıcılar için Z Flip 7 FE’yi daha cazip bir seçenek hâline getirebilir. Samsung’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak iki modelin birlikte satışa sunulacağı yönündeki iddialar gün geçtikçe daha da güç kazanıyor.