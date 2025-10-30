Tümü Webekno
Samsung’un üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z Trifold kanlı canlı sergilendi [Video]

Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z Trifold modelini APEC zirvesinde fiziksel olarak sergiledi. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen cihazın tasarımı dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, APEC 2025 zirvesinde yıllardır konuşulan üçe katlanabilen telefon konseptini gerçeğe dönüştürdü. Galaxy Z Trifold ismiyle sahneye çıkan cihaz, kapalıyken telefon, açıldığında ise neredeyse bir tablet boyutuna ulaşıyor.

Cihaz henüz prototip aşamasında olduğu için ziyaretçilerin dokunmasına izin verilmedi. Ancak Samsung yetkilileri, bu modelin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Henüz resmi bir çıkış tarihi ve teknik detay paylaşılmadı.

Galaxy Z Trifold, katlanabilir telefon pazarına yepyeni bir soluk getirebilir. Büyük ekranı sayesinde çoklu görev ve içerik tüketimi konusunda avantaj sağlaması bekleniyor. Ancak dayanıklılık, menteşe yapısı ve yazılım optimizasyonu gibi alanlarda soru işaretleri devam ediyor.

