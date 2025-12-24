Tümü Webekno
Samsung Galaxy Z TriFold, menteşe dayanıklılık testinden sağ çıktı [video]

Samsung’un üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold prototipi, sert menteşe testlerine girdi. Video, bu formun düşündüğümüzden çok daha dayanıklı olabileceğini gösteriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold prototipi, yayınlanan bir “işkence testi” videosuyla gündeme geldi. Videoda cihazın menteşesi sert baskılara, zorlama hareketlere ve tekrarlı açma-kapama testlerine maruz bırakılıyor.

Üç katlanabilir yapı, klasik katlanabilir telefonlara kıyasla çok daha karmaşık bir menteşe sistemi anlamına geliyor. Buna rağmen prototipin yapısal bütünlüğünü koruması, Samsung’un katlanabilir mekanik tasarımda ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

Bu form faktörü, açıldığında tablet boyutlarına yaklaşan geniş bir ekran sunmayı hedefliyor. Ancak dayanıklılık bugüne kadar en büyük soru işaretiydi. Test videosu, bu endişelerin en azından menteşe tarafında azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

Henüz seri üretime hazır bir ürün olmasa da Galaxy Z TriFold, katlanabilir telefonların geleceği için önemli bir sinyal veriyor. Samsung’un bu konsepti ticarileştirmesi hâlinde, katlanabilir pazarında yeni bir dönem başlayabilir.

Samsung Galaxy

