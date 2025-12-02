Üçe Katlanan Telefon Samsung Galaxy Z Trifold'un Tahmini Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Samsung, üçe katlanan ilk telefonu Galaxy Z Trifold'u resmen duyurdu. İlk aşamada Güney Kore'de satılacak telefon, sonraki aşamada birkaç ülkeye daha ulaşacak. Peki bu telefonun tahmini Türkiye fiyatı ne olur? Sizler için hesapladık...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z Trifold'u resmen duyurdu. Gerçekleştirilen lansmanla uzun zamandır gündemi meşgul eden telefon, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiş oldu.

Samsung, Galaxy Z Trifold'u ilk aşamada Güney Kore pazarına sunacak. Ardından da ABD, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi pazarlardaki tüketiciler, Samsung'un üçe katlanan telefonu ile tanışma imkânı yakalayacaklar.

Peki bu telefonun Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Samsung Galaxy Z Trifold'un Türkiye pazarına geleceğini düşünmüyoruz. Zira bu akıllı telefon, şu an için "deneysel" aşamada. Ancak Webtekno olarak ürünün Türkiye'ye gelmesi durumunda kaç paradan satılacağını merak ettik ve bunu sizlerle de paylaşmak istedik. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy Z Trifold'un tahmini Türkiye fiyatına bakalım.

Nasıl bir hesaplama yaptık?

Az önce de belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy Z Trifold, deneysel aşamada. Hâl böyle olunca Samsung, bu akıllı telefonu diğer modellerdeki fiyatlandırma stratejisi ile sunmayacaktır. Biz de buradan yola çıkarak; telefonun Avrupa'ya gidiş fiyatını hesaplayıp, ardından Türkiye'ye uyarlamaya karar verdik. Peki ne mi yaptık?

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Güney Kore'deki satış fiyatını Avrupa pazarındaki satış fiyatı ile oranladık. Sonra da Galaxy Z Trifold'un Avrupa'ya gidebileceği fiyatı bulduk. Daha sonra bu fiyatı Türkiye'ye göre yeniden şekillendirdik.

İşte Samsung Galaxy Z Trifold'un muhtemel Türkiye fiyatı:

Samsung Galaxy S25 Ultra duyurulduğu tarihte Güney Kore'deki satış fiyatı 1.184 dolara denk geliyordu. Bu akıllı telefonun Avrupa'daki satış fiyatı ise kabaca 1.500 dolar seviyesindeydi. Samsung Galaxy Z Trifold'un bugünkü Güney Kore fiyatı 3.590.400 won, yani 2.450 dolar. Basit bir oranlama ile telefonun Avrupa fiyatının kabaca 3.100 dolar seviyelerinde olacağı söyleyebiliriz.

Şimdi de bunu Türkiye'ye oranlayalım. Samsung Galaxy S25 Ultra'nın duyurulduğu tarihte Türkiye'deki fiyatı 2.342 dolar seviyesine denk geliyor. İşte tüm bunları bir araya getirdiğimizde Samsung Galaxy Z Trifold'un muhtemel Türkiye fiyatının 4.840 dolar civarlarında olacağını görürüz. Bu da bugünün kuruyla 205.440 TL'ye denk gelir...

