Samsung'un Üçe Katlanan İlk Telefonu "Galaxy Z TriFold" Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, üçe katlanan ilk telefonu Galaxy Z TriFold'u resmî olarak duyurdu. Gelin bu etkileyici özelliklere sahip teknoloji harikası telefona hep birlikte bakalım.

Samsung, yıllardır üzerinde çalıştığı çok katlı katlanabilir telefon hayalini Galaxy Z TriFold ile gerçeğe dönüştürdü. Bu yepyeni telefon, iki kez açılan yapısı sayesinde cebinizden dev bir tablet çıkmasını sağlıyor.

Mobil teknoloji dünyasında bir dönüm noktası olarak görülen cihaz, 10 inçlik etkileyici ekranı ve üst seviye donanımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Samsung’un yöneticisi TM Roh da TriFold’un mobil dünyada yıllardır aşılamayan bir dengeyi kurduğunu belirtiyor.

Titanyum menteşe, güçlendirilmiş ekran ve dahası

TriFold’un kalbinde özel geliştirilmiş Snapdragon 8 Elite, 200 MP kamera ve üç parçaya dağıtılmış 5.600 mAh pil yer alıyor. Titanyum kaplama menteşe ve güçlendirilmiş ekran yapısı, bu karmaşık tasarımı uzun ömürlü hâle getiren parçalar arasında.

Cihaz açıldığında ise kullanıcıyı âdeta üç telefon ekranının birleşimi karşılıyor. Aynı anda üç uygulamayı yan yana çalıştırmak, belgeleri düzenlemek veya bir yandan film izleyip bir yandan yorumları okumak artık oldukça kolay. Dahası, TriFold ilk kez bağımsız Samsung DeX özelliğini sunarak, tek cihazla tam donanımlı bir masaüstü kurma imkânı sağlıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Özellik Detay Ana Ekran 10.0 inç QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160×1584), 269 ppi, 1600 nit tepe parlaklık, 1–120 Hz adaptif yenileme Kapak Ekranı 6.5 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520×1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nit tepe parlaklık, 1–120 Hz adaptif yenileme İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB/1 TB Arka Kamera - 12 MP Ultra Geniş: F2.2, 1.4 μm, 120° FOV, 200 MP - Geniş Açılı: F1.7, Quad Pixel AF, OIS, 0.6 μm, 85° FOV, 2× optik kalite zoom - 10 MP Telefoto: F2.4, PDAF, OIS, 1.0 μm, 36° FOV, 3× optik zoom, 30× dijital zoom Ön Kamera (Ana Ekran) 10 MP, F2.2, 1.12 μm, 100° FOV Ön Kamera (Kapak) 10 MP, F2.2, 1.12 μm, 85° FOV Pil 5.600 mAh, 45W kablolu süper hızlı şarj (30 dakikada %50) - 15W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi Android 16, One UI 8 Bağlantılar 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Boyutlar (Katlı) 159.2 × 75.0 × 12.9 mm Boyutlar (Açık) 159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm Ağırlık 309 g

Samsung Galaxy Z TriFold fiyatı

Galaxy Z TriFold'un 12 Aralık 2025 tarihinde Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Ardından Çin, Tayvan, Singapur, BAE ve ABD gibi diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

Telefonun fiyatı Kore'de 3.590.400 KRW olarak belirlenmiş durumda. Bu da bugünkü kurla kabaca 2.400-2.500 dolar civarına tekabül ediyor. Diğer pazarlardaki fiyatı ise şimdilik açıklanmış değil.

Peki siz Samsung Galaxy Z TriFold hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.