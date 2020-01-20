Samsung Galaxy Z ile İlgili Heyecan Yaratan İddia

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunun Galaxy Z olarak isimlendirileceği bir süredir konuşuluyor. Peki Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu için neden böyle bir ismi tercih etti? Bu konuda ortaya atılan yeni iddia, kafaları fazlasıyla karıştırdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefon ilk dönemlerde Galaxy Fold 2 olarak isimlendiriliyordu. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler, bu telefonun Galaxy Z olarak geleceğini ortaya koydu. Şimdiyse Samsung'un yaklaşmakta olan yeni katlanabilir telefonuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı.

Samsung, Galaxy Note10 serisinin pazarlanmasında, Güney Koreli telekomünikasyon şirketlerine özel bazı renkler çıkarmıştı. Bu özel renkler, elbette Türkiye'ye gelmedi ancak Güney Kore'de fazlasıyla ilgi gördü. Şirket, bu durumu bir kez daha tekrarlamak ve farklı renk seçenekleri sunmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü Güney Kore'den gelen sızıntılar, ülkedeki telekomünikasyon şirketlerinin kendilerine has özel renkler için Samsung'la anlaştıklarını ortaya koyuyor.

Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu, Motorola'nın birkaç ay önce duyurduğu "Razr" ile ilişkilendirildi. Aslına bakacak olursak, yapılan benzetmeler fazlasıyla makuldu çünkü Motorola Razr ile Samsung Galaxy Z'nin tasarımı, birbirlerine fazlasıyla benziyordu. Ancak bugüne dek, Galaxy Z'nin tasarımı tam olarak netleşmediğinden bu eleştirilerin altı boş kaldı.

Samsung Galaxy Z'nin 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı, ekranın katlandığındaysa 3 inçlik bir telefon haline geleceği belirtiliyor. Ayrıca telefon, ne yazık ki 5G desteğine sahip olmayacak. Üstelik Samsung, yeni telefonunda en yeni donanımları da kullanmayacak.

Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonunun adı neden Galaxy Z?

Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Fold ile istediği ilgiyi hem göremedi hem de hedeflediği kadar başarılı olamadı. Çünkü Galaxy Fold, pek çok sorunla birlikte gelmişti ve şirket, katlanabilir ekranlı ilk telefonunu daha piyasaya sürmeden önce yeniden ele geçirmek durumunda kalmıştı. Hal böyle olunca da Samsung, Galaxy Fold ismini değiştirmek istemiş olabilir.

Bu konuyla ilgili, ilginç bir de iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşılan bir görüntü, kafaları fazlasıyla karıştırdı. Çünkü paylaşılan görüntüye göre Samsung Galaxy Z, aslında 2'ye değil 3'e katlanan bir telefon olarak gösteriliyordu. Eğer bu iddia gerçek olursa, Samsung hem herkesi ters köşeye yatırmış hem de katlanabilir ekran teknolojisine bambaşka bir açıdan yaklaşmış olacak.

Samsung Galaxy Z, ikiye değil üçe katlanıyor olabilir

Yukarıda görmekte olduğunuz Weibo paylaşımı, akıllı telefon sektörünün ve teknoloji tutkunlarının gündemini bir süredir meşgul ediyor. Çünkü iddialara göre bu görüntüde, bilgisayar ekranında yer alan fotoğraf, Galaxy Z'yi gösteriyor. Görsele bakıldığında, Galaxy Z'nin 2 değil, 3'e katlanabileceğini açıkça görebiliyoruz. Samsung'un yeni katlanabilir telefonuna Z harfini uygun bulmasının nedeni olarak da bu detay gösteriliyor.

Yukarıdaki Weibo paylaşımında yer alan görüntünün gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor. Söz konusu görüntü, sahte olabileceği gibi üst üste yerleştirilmiş iki Samsung Galaxy Z'yi ifade ediyor da olabilir. Elbette bu sorunun cevabını vermek şu an için imkansız ancak Samsung, çok kısa bir süre sonra katlanabilir ekranlı yeni telefonunu duyuracak. Böylelikle de bu telefonla ilgili tüm bilinmezler açığa çıkmış olacak.