Samsung, Güney Kore’deki Tesisini Vietnam’a Taşımayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir zamanlar koronavirüs nedeniyle üretimi duran Gumi tesisini Vietnam’a taşımayacak. Virüs, Güney Kore’de yaygın durumdayken şirketin tesisini Vietnam’a taşıyacağı söyleniyordu.

Koronavirüs ilk kez görülmeye başlandığında Çin’den sonra en çok etkilenen ülke, teknoloji devi Samsung’un vatanı Güney Kore’ydi. Ancak günümüzde hâlâ hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden virüs, Güney Kore’de bugün ciddiyetini büyük anlamda yitirmiş durumda. Elbette bunun sebebi, Güney Kore hükümetinin almış olduğu örnek önlemlerdi.

Virüs Güney Kore’de yayılmaya başlayınca teknoloji devi Samsung da tesislerini kapatmak zorunda kaldı. Bu süreçte ortaya ilginç bir iddia atıldı. Bu iddiaya göre Samsung, virüs nedeniyle durdurulan üretimine devam edebilmek için artık Vietnam’da üretim yapacaktı.

Samsung planından vazgeçti:

Üstelik iddiaya göre Samsung’un taşımayı planladığı tesis, şirketin amiral gemilerinin üretildiği Gumi tesisiydi. Ancak son haberlere göre şirket, tesisini Vietnam’a taşıma kararından vazgeçti. İddiaya göre bu karardan vazgeçmelerinin nedeni, Güney Kore’deki koronavirüs salgınının eskisi kadar ciddi olmadığıydı.

Samsung’un Güney Kore’deki Gumi tesisi, Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi akıllı telefonların üretildiği tesisin ta kendisi. Bu tesis, koronavirüs nedeniyle birkaç gün boyunca kapalı kalmıştı. Bu nedenle de halihazırda telefonlarının büyük çoğunluğunu Vietnam’da üreten Samsung, bu tesisi de geçici bir süre oraya taşımayı planlıyordu.

Güney Kore’deki koronavirüs salgınının durumu ilk zamanlarda epey ciddiydi. O zamanlar için henüz yeni tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip’in de bir şekilde üretilmesi gerekiyordu. Bu nedenle de Güney Kore’de birçok haber, Samsung’un tesisini Vietnam’a taşıyacağını dillendiriyordu.

Güney Kore, geçtiğimiz günlerde ilk kez hiçbir vakanın tespit edilmediği bir gün yaşadı. Bu nedenle de Samsung’un Gumi tesisini Vietnam’a taşımasına gerek kalmadı ve şirket, bu kararından vazgeçti. Şu anda Gumi tesisi hakkında söylenen tek şeyse Samsung’un dünya çapındaki üretim tesislerinde olan yükü taşıyıp taşıyamayacağı konusu.