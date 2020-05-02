Elon Musk'ın Tweeti Tesla'ya 14 Milyar Dolar Kaybettirdi

Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, attığı bir tweet sebebiyle Tesla’nın bir servet kaybetmesine neden oldu. Musk’ın tweeti sonrası Tesla, 14 milyar dolar değer kaybetti.

Son günlerde karantina uygulamasıyla ilgili attığı tweetler sebebiyle eleştiri oklarını üstüne çeken Elon Musk, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi konumunda bulunuyor. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Musk’ın Tesla ve SpaceX’ten toplamda 36,6 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Bu servet, Musk’ı dünyanın en zengin 23. insanı yapıyor.

Büyük gücün büyük sorumluluk getirmesi gibi büyük servetlere sahip olmak da büyük dikkatler gerektiriyor. Twitter’da 33,5 milyon takipçisi olan Musk, attığı bir tweet sebebiyle CEO’su olduğu Tesla’nın bir servet kaybetmesine sebep oldu.

“Tesla’nın hisse senedi fiyatı çok yüksek”

Elektrikli otomobiller üreten Tesla, borsada tarihinin en büyük düşüşlerinden bir tanesini yaşadı. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın attığı bir tweet, şirketin piyasa değerinin 14 milyar dolar (98 milyar TL) düşmesine sebep oldu.

Elon Musk, resmi Twitter hesabından attığı tweette “Bence Tesla’nın hisse senedi fiyatı çok yüksek” dedi. Ünlü iş insanı, Wall Street Journal’dan gelen tweetin şaka olup olmadığı sorusuna ise ‘hayır’ yanıtını verdi. Musk, daha sonra attığı bir tweette ise “Kız arkadaşım bana çok kızgın” dedi.

Bu senenin başlarında oldukça hızlı bir şekilde değer kazanan Tesla’nın piyasa değerinin düşmesi Elon Musk’ın kişisel servetinin de azalmasına sebep oldu. Elon Musk’ın Forbest’ta yer alan profiline göre net serveti 2,8 milyar dolar azaldı.

Musk’ın paylaşımı sebebiyle yaşanan düşüş sonrası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merakla bekleniyor. Musk, 2018 yılında yine Tesla ile ilgili attığı bir tweet sebebiyle 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve ayrıca Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bırakmak zorunda kalmıştı.