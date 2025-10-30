Samsung'un web tarayıcısı Samsung Internet'in masaüstü uygulaması geliyor

Samsung, popüler mobil tarayıcısını masaüstüne taşıdı. Windows 10 ve 11 için yayınlanan Samsung Internet Beta, Galaxy AI entegrasyonu ve cihazlar arası senkronizasyonla dikkat çekiyor.

Samsung, 30 Ekim 2025’te tarayıcısı Samsung Internet’i PC’ye taşıdı. Windows 10 (1809+) ve Windows 11 kullanıcıları, yeni beta sürümünü indirip test edebiliyor.

Tarayıcı, mobil sürümdeki yer imleri, geçmiş ve şifreleri otomatik senkronize ediyor. Ayrıca Galaxy AI desteğiyle sayfa özetleme, metin çevirisi ve içerik analizi gibi yapay zekâ özellikleri sunuluyor.

Gizliliğe odaklanan yeni sürüm, izleme önleme, reklam kalkanı ve gizlilik panosu gibi güvenlik araçlarını da barındırıyor. Samsung, beta sürecinde kullanıcı geri bildirimlerine göre tam sürüm çıkışı planlıyor.

Bu adım, Samsung’un mobil- masaüstü entegrasyonunu güçlendirirken, kullanıcılarına Chrome ve Edge’e alternatif akıllı bir seçenek sunuyor.