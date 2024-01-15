Android cihazlarda büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Samsung İnternet tarayıcının Windows'ta da kullanılabilmesi Kasım 2023'te mümkün olmuştu. Ancak yalnızca 2 ay sonra tarayıcı, Microsoft Mağazası'ndan kaldırıldı.

Samsung, ilk olarak kendi akıllı telefonları ve tabletleri için geliştirdiği Samsung Internet Tarayıcı'yı daha sonra diğer Android kullanıcılarına da açmıştı. Android cihazlardaki başarısının ardından bu tarayıcının Windows işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabilmesi için büyük talep vardı.

Microsoft ile Samsung'un yakın ilişkileri göz önüne alındığında bu isteğin gerçekleşmesi hiç de imkânsız gözükmüyordu. Kasım 2023'te de Samsung Internet, Microsoft Mağazası'nda erişilebilir oldu.

Sessiz sedasız mağazadan kayboldu

Şimdi ise Samsung Internet, Microsoft Mağazası'ndan kaybolmuş gibi gözüküyor. Bu durumun sebebi ise iki firma arası anlaşmazlık ya da rekabet etmeme anlaşması gibi bir şey değil. Durumun nedeni henüz resmî bir açıklama olmasa da muhtemelen aslında hazır olmayan tarayıcının daha önce de yanlışlıkla erişime açılması. Zira Samsung da konuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir resmî duyuru yapmamıştı. Tarayıcıyı bir X kullanıcısı kazara bulmuş ve paylaşmıştı.

Daha önce de Microsoft Mağazası üzerinden Samsung İnternet şeklinde bir arama yaptığınızda karşınıza bir sonuç çıkmıyordu, yalnızca doğrudan tarayıcıya ait olan sayfanın bağlantısını kullanırsanız sonuç alabiliyordunuz. Şimdi ise bu bağlantıyı kullananlar da Windows için Samsung İnternet Tarayıcı'ya erişim sağlayamıyor.

Samsung İnternet Tarayıcı'nın Windows versiyonunun daha tamamlanmamış olduğu da göze çarpıyordu. Bu versiyonda, modern tarayıcılarda alışkın olduğumuz farklı cihazlar arasında senkronizasyon gibi özellikler yoktu. En yüksek 60Hz'de çalışabilen tarayıcı bu nedenle de oldukça yavaş gözüküyordu.

Samsung, bu sorunları çözdükten sonra tarayıcıyı bu defa uygun bir şekilde kendisi tanıtacaktır. Yine de bu tarayıcının ilk aşamada yalnızca Kore'de kullanılmasının planlandığını da unutmamak gerekiyor.