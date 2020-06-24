Samsung, ISOCELL GN1 İçin Tanıtım Videosu Paylaştı

Samsung, oldukça güçlü özelliklere sahip yeni kamera sensörü ISOCELL GN1 için tanıtım videosu paylaştı. Samsung ISOCELL GN1; 50 MP çözünürlük, çift hassasiyetli Smart-ISO gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Sensörün ilk başta Vivo X50 Pro'da kullanılması bekleniyor.

Günümüzdeki telefonlar, donanımları sayesinde adeta bir kamera gibi hizmet verebiliyor. Bu sağlayan şeyse tabii ki telefonlarda kullanılan kamera sensörleri. Bu sensörler, birçok cihazda yerini alarak yüksek çözünürlüklü ve kaliteli fotoğrafları kullanıcısına sunuyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da kamera sensörlerini bir adım ileriye taşımak amacıyla ISOCELL adlı sensörlerini üretiyor. Şirket şimdi de bu sensörlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Samsung, ISOCELL teknolojisinin son ürünü ISOCELL GN1'i, bazı özelliklerin de ortaya çıktığı bir videoyla birlikte tanıttı. 50 MP çözünürlük, 1,2 mikrometre piksel ve çift hassasiyetle birlikte Smart-ISO gibi güçlü özellikleri bünyesinde barındıran sensörün Samsung açısından bir önemi daha bulunuyor. ISOCELL GN1, şirketin Tetracell ve Dual Pixel teknolojilerini birleştiren ilk görüntü sensörü konumunda bulunuyor.

Samsung'un yeni sensörü ISOCELL GN1'in tanıtım videosu:

Samsung'un, ultra hızlı otomatik odaklama özelliklerinin bir DSLR kamerayla karşılaştırılabilir olduğunu iddia ettiği ISOCELL GN1'in tanıtım videosu yeni paylaşılmış olsa da sensörün teknik detayları bir aydan uzun bir süredir biliniyor. Şirket, bu sensörü mayıs ayının ortalarında tanıtmıştı ve hatta sensörü kullanan ilk telefonun Vivo X50 Pro olabileceği ortaya çıkmıştı.

Samsung'un ISOCELL GN1 hakkında paylaştığı bu oldukça renkli video; ISOCELL Plus ve sensörün üretebileceği parlak renkler, gerçek zamanlı HDR kapasitesi ve gölgeler için olan 3 seviyeli pozlama sayesinde dört pikseli bir araya getirerek parlak gece çekimleri sunan Tetracell teknolojisi gibi sensörün en güçlü özelliklerini öne çıkıyor. Ayrıca sensörün ilgi çekici özelliklerinden biri olan ultra hızlı otomatik odaklama özelliği, 100 milyon odak birimi (piksel başına 2) tarafından etkinleştiriliyor.

ISOCELL GN1, şu anda seri üretimde bulunuyor. Bu sensörlerin, yakın zamanda piyasaya çıkacak Vivo X50 Pro ile birlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor. Sensör hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.