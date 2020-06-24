Samsung Galaxy A01 Core'un Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bütçe dostu yeni akıllı telefonu Galaxy A01 Core, Google Play Console sayfasında gün yüzüne çıktı. Böylece yeni akıllı telefonun giriş seviyesi özellikleri ve tasarımına dair detaylar ortaya çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelişmekte olan pazarlara hitap eden yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A01 Core adlı yeni model, Bluetooth SIG sertifikasında Bluetooth 5.0 desteğiyle görülmesinin ardından şimdi de temel özellikleri ve görseliyle Google Play Console'da ortaya çıktı.

Google Play Console'da listelenen telefonun altta ve üstte kalın çerçevelere sahip olduğu ve giriş seviyesi özelliklerle geleceği görülüyor. Ekranın alt çerçevesi, ana ekran düğmesi koymak için yeterince kalın değil. Diğer yandan ekran oldukça uzun ve günümüz trendlerini yakalıyor.

Galaxy A01 Core, gerçek anlamda giriş seviye özelliklerle gelecek

Galaxy A01 Core, artık akıllı telefonlarda çok nadir gördüğümüz Mediatek'in MT6739WW yongasından güç alıyor. Daha önce Nokia 1 Plus'ta gördüğümüz işlemcide 1.5 GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca akıllı telefonun Android 10 işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor.

Giriş seviyesi telefon, eski bir yonga setinin yanı sıra 720p çözünürlüklü (720x1480 piksel) ekrana ve sadece 1 GB RAM'e sahip. Böylesine eski bir yonga setine ve sadece 1 GB RAM'e sahip olan bir telefondan, 2 GB'tan daha az RAM'li akıllı telefonlar için tasarlanan Android Go Edition sürümünü çalıştırması da beklenebilir.

Galaxy A01 Core ayrıca Wi-Fi Alliance web sitesinde de SM-A013F ve SM-A013F_DS (çift SIM desteği) model numaralarıyla görüldü. Bu, Samsung'un telefonu birden fazla pazarda tanıtmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Galaxy A01 Core, Wi-Fi 802.11 b/g/n desteğine sahip olacak. Sertifika, Android 10 işletim sistemini bir kez daha doğruladı.